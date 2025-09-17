'Intrecciare il territorio' a Vinci: nuovo progetto per valorizzare l’identità locale

Attualità Vinci
candidate capitale cultura

Coinvolgerà associazioni, artisti e giovani per promuovere artigianato, vino e olio locali

La Pro Loco Vinci si è aggiudicata recentemente il bando, indetto dal Consiglio Regionale, che dà sostegno a iniziative finalizzate a promuovere i prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano.

Intrecciare il territorio” è il titolo del progetto proposto dall’associazione che vedrà coinvolte diverse realtà associative ed istituzionali dell’empolese-valdelsa.
Il progetto sarà costruito attorno alla valorizzazione del sapere artigiano diffuso sul territorio seguendo linee di ricerca già attive e che riguardano l’intreccio delle erbe palustri, la creazione di manufatti in materiale vetrario oltre alle produzioni vinicole e olearie del territorio. Il tutto inserito in un contesto a vocazione turistica come quello della Città di Vinci.

La trasposizione artistica e contemporanea del progetto vedrà la collaborazione del collettivo artistico Start Attitude già presente non solo sul territorio locale con progetti di arte pubblica partecipata che in questo caso sarà rivolto alle giovani generazioni per la attualizzazione dei tradizionali saperi artigianali.

Luca Melani, segretario della Pro Loco e specializzato in beni demoetnoantropologici annuncia: “Sarà questa un’occasione per dare luce a quelle trame di patrimonio locale che affiorano dal nostro territorio mettendole in relazione con prospettive contemporanee coinvolgendo attraverso workshop didattici anche studenti e alunni. Si tratta dunque di un investimento, cofinanziato dalla Pro Loco Vinci, che guarda verso il futuro attraverso il passato delle nostre identità territoriali
Si ribadisce inoltre l’importanza di intercettare e partecipare ai bandi pubblici per ottenere gli adeguati finanziamenti per progetti che vanno a valorizzare il territorio”, conclude Melani.

Fonte: Pro Loco Vinci - Ufficio stampa

