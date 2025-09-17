Puliamo il Mondo, l'iniziativa a Calci

Sabato 20 e domenica 21 Settembre torna anche a Calci “Puliamo il mondo”, la campagna promossa a livello nazionale da Legambiente, all’interno del movimento globale Clean Up the World, per la cura dei territori e la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali. Attraverso un gesto semplice, come quello di raccogliere rifiuti, ciascuno di noi è invitato ad essere protagonista del cambiamento, insieme a scuole, amministrazioni locali e associazioni, per una collettività più consapevole e rispettosa del Pianeta che ci ospita.

La campagna di pulizia attiva, in programma domenica mattina (ritrovo in piazza Garibaldi alle ore 10), sarà preceduta al sabato da numerose iniziative gratuite, promosse dall’amministrazione comunale e dalla Compagnia di Calci, in collaborazione con Legambiente Pisa, GVA “Logli Paolo” di Calci, Misericordia di Calci, Metis Aps e Feronia Guide Ambientali Aps. Dalle ore 15,30, al Parco Sandro Pertini, ad attendere grandi e piccini ci saranno l’Angolo del dono e dello scambio, a cura di Bazar sostenibile, i laboratori del riciclo e giochi a cura di Feronia, Lilla e Mara, e il laboratorio di riciclo e lettura animata “Creiamo i nostri eroi”, con Gufelfo.

Infine, in sala consiliare, fino al 28 Settembre sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “Riflessi di un cambiamento (climatico)”, in esposizione le opere di Daniele Fedi.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa

Notizie correlate