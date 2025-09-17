A Vinci due nuovi corsi gratuiti con REA.net: inglese base e pronto soccorso domestico

Due corsi sono in procinto di partire alla Biblioteca civica di Vinci, nell'ambito del programma della rete REA.net denominato "REAlizza il futuro". I corsi si svolgeranno nel periodo che va da ottobre a novembre 2025.

Il primo è il corso di lingua inglese parlato e scritto, livello A1-A2. La durata prevista è di 30 ore (15 lezioni da 2 ore ciascuna), in programma ogni giovedì dalle 17.30 alle 19.30, dal 2 ottobre. Il corso di base prevede l’insegnamento di grammatica, vocabolario pratico, pronuncia ed esercizi per comunicare nella vita quotidiana. La scadenza per l’iscrizione a questo corso è fissata per il 25 settembre.

Dal 7 ottobre (2 lezioni da 2 ore ciascuna) via al corso di Terapie domestiche di pronto soccorso, ogni martedì dalle 17.30 alle 19.30 un Corso pratico su pronto soccorso domestico: dall’uso della cassetta di emergenza ai rimedi base per ustioni, tagli e bendaggi provvisori. Per iscriversi a questo corso c’è tempo fino al 30 settembre.

Per informazioni sui corsi, che sono tutti gratuiti, si può chiamare l’ufficio corsi della segreteria REA.net allo 0571757948 o 0571757841, scrivere a segreteriareanet@comune.empoli.fi.it, o ancora chiamare la Biblioteca civica di Vinci allo 0571933263 oppure scrivere a biblioteca@comune.vinci.fi.it.

Per iscriversi è necessario mandare una mail a realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it scrivendo nell’oggetto il nome del corso al quale si è interessati, il proprio nome e il proprio cognome.

Il progetto “REAlizza il tuo futuro” promuove la conoscenza, la partecipazione attiva e lo sviluppo personale attraverso percorsi di formazione gratuiti. La Biblioteca civica di Vinci collabora al progetto in quanto componente del circuito delle biblioteche del sistema REA.net.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

