Referendum sulle Asl in Toscana, l’Unione Inquilini di Pisa invita a firmare a Santa Croce

Si rende noto che è possibile presso la nostra sede in Santa Croce sull'Arno, Corso Mazzini 53 è possibile sottoscrivere la proposta di referendum per la modifica della organizzazione delle Asl in Toscana.

La proposta è finalizzata all'eliminazione delle Asl di Area Vasta con la creazione di Asl territorialmente più vicine ai cittadini e un aumento dei servizi.

Reputiamo che il referendum sia importante perché appare evidente il tentativo, sia a livello nazionale che a livello regionale, di indebolire se non eliminare il servizio sanitario pubblico per favorire la sanità privata che porta con sé forti interessi economici che influiscono direttamente sulla politica.

Il nostro sportello ha i seguenti orari:

Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 e 30 alle 19 in Corso Mazzini 53 – Santa Croce sull'Arno.

Si può sottoscrivere anche fuori dal suddetto orario contattando telefonicamente il seguente recapito telefonico: 334/7415895

Confidando nella pubblicazione del presente comunicato stampa porgiamo cordiali saluti

Fonte: Unione Inquilini di Pisa Sezione Valdarno Inferiore

Notizie correlate