San Miniato, frana del Cencione: un progetto da 3,3 milioni di euro per il nuovo parcheggio

L'intervento di consolidamento del versante di frana del parcheggio di Fonti alle Fate è stato candidato al bando del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza delle strade colpite da frane attive. Con un progetto da 3,3 milioni di euro, si propone un importante intervento di ampliamento e riqualificazione del parcheggio, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dell’area, aumentare la disponibilità di posti auto e integrare al meglio la struttura nel paesaggio collinare che caratterizza il centro storico.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo livello sopraelevato, che porterà alla creazione di 40 posti auto aggiuntivi, accompagnato da una copertura verde necessaria a ridurre l’impatto visivo e ambientale del parcheggio, nascondendo le auto alla vista dai principali punti panoramici della città. Grazie a una progettazione attenta al contesto ambientale e alla stabilità del territorio, l’ampliamento si integra con un sistema di opere di consolidamento geologico necessarie per la sicurezza dell’area. Le strutture portanti del nuovo piano e della copertura saranno realizzate in calcestruzzo armato, in continuità con le opere di consolidamento del versante, rafforzando così la protezione della collina da eventuali fenomeni franosi.

Il nuovo livello sarà collegato al parcheggio esistente tramite rampe di accesso ben integrate nel sistema di circolazione ad anello già in uso. Inoltre, sarà realizzata una nuova rampa interna per connettere anche il livello inferiore del parcheggio, oggi servito da una viabilità a doppio senso spesso problematica.

Il progetto valorizza anche la componente pedonale: un nuovo percorso panoramico attraverserà il livello sopraelevato e proseguirà fino alla copertura verde, dove sarà realizzata una lunga seduta belvedere affacciata sulla valle. Questo percorso si ricollegherà da un lato al sentiero esistente che porta alla torre ascensori, e dall’altro al marciapiede che conduce ai Giardini Rustici, migliorando così l’accessibilità e la connessione con il centro storico.

Il progetto prevede anche una possibile evoluzione futura: l’area a nord del parcheggio, già individuata tra le opzioni progettuali, potrà essere destinata a terminal per bus turistici, colmando una carenza importante per l’accoglienza dei visitatori in prossimità del centro. L'intervento si inserisce nella tradizione delle grandi trasformazioni urbane che hanno caratterizzato San Miniato negli ultimi anni, come la Scala Santa, Piazza Dante Alighieri – viale della Rimembranza e il sistema di risalita dal parcheggio Cencione. Anche in questo caso, l'approccio progettuale unisce utilità urbana, tutela del paesaggio e sicurezza del territorio, rendendo L’opera non solo funzionale ma anche rispettosa dell’identità storica e ambientale della città.

Il sindaco Simone Giglioli ha sottolineato come questo intervento rappresenti un passo concreto nella direzione di una mobilità più ordinata, sostenibile e rispettosa del paesaggio, evidenziando l’importanza di garantire nuovi servizi senza compromettere la bellezza e la fragilità del territorio collinare.

L’assessore ai lavori pubblici Marco Greco ha evidenziato il valore strategico dell’opera sia sotto il profilo tecnico che urbanistico, ricordando come il progetto si inserisca nel solco delle trasformazioni che negli ultimi anni hanno riqualificato il centro storico con interventi integrati, sicuri e attenti al contesto.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa