Giornata degli Internati Italiani: incontro pubblico a Santa Croce sull’Arno sulla memoria degli IMI

In occasione della Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento, le sezioni ANPI di Fucecchio, Montopoli, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte organizzano un incontro pubblico giovedì 18 settembre alle 21.15 nella saletta Vallini della Biblioteca Comunale di Santa Croce sull’Arno.

A introdurre il tema sarà Nicola Barbato, dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Lucca, con un intervento su “L’altra resistenza e la vicenda degli Internati Militari Italiani (IMI)”. Interverranno anche i ricercatori locali Danilo Bonciolini, Michele Fiaschi, Ivana Marangoni e Manuela Parentini, per discutere il ruolo della memoria degli IMI nella zona.

L’incontro sarà coordinato da Osvaldo Ciaponi e organizzato da A.N.P.I., coinvolgendo i territori limitrofi. Un’occasione per approfondire una pagina di storia poco conosciuta ma significativa per il nostro territorio.