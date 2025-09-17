Schiacciata con l’Uva, a Impruneta scatta il Food Challenge

Impruneta celebra la celebre "Schiacciata con l’Uva" con il secondo Food Challenge, lunedì 22 settembre a partire dalle 16.30 presso il Loggiato del Pellegrino. L’iniziativa rientra nel calendario della 99ª Festa dell’Uva, che si concluderà domenica 28 settembre con la tradizionale sfilata dei carri.

L’evento, gratuito e aperto a un massimo di 20 partecipanti, ha l’obiettivo di valorizzare e tramandare le ricette della tradizione locale, coinvolgendo ristoratori, fornai e pasticceri del territorio fiorentino. I piatti in concorso devono seguire la ricetta tradizionale, con possibili leggere variazioni che ne rispettino la tipicità.

Il giudizio sarà espresso da tre giurie: la Giuria dei tecnici, composta da esperti del settore, valuta aspetto, qualità aromatica, cottura, succulenza ed esecuzione; la Giuria degli ospiti, formata da giornalisti, influencer e sponsor, esprime il proprio giudizio; la Giuria del pubblico valuta secondo il gusto personale. I vincitori riceveranno premi e riconoscimenti offerti dalle aziende sostenitrici.

Durante l’evento si terrà uno cooking show a cura del Pastry Chef Pierluigi Landi e di Pasticceria Reale. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Impruneta, dall’Ente Festa dell’Uva, dall’Associazione Cuochi Fiorentini, dalla Fondazione Caritas di Firenze e da Confcommercio Firenze.

Fonte: Ufficio stampa

