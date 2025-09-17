Il PD di Vinci celebra l'apertura della scuola d'infanzia 'Stacciaburatta'

Grande soddisfazione per l’apertura ufficiale della nuova scuola dell’infanzia Stacciaburatta di Vinci capoluogo: un edificio moderno, funzionale e pensato per offrire ai più piccoli un ambiente accogliente, sicuro e stimolante. Il Partito Democratico di Vinci esprime orgoglio per un traguardo che rappresenta un investimento concreto nel futuro della comunità.

Il PD di Vinci sottolinea che la scuola rappresenta il primo luogo in cui i bambini imparano a vivere insieme, a conoscersi e a crescere come cittadini del domani. L’apertura della nuova Stacciaburatta viene interpretata come un segno tangibile della visione dell’Amministrazione, che ha scelto di mettere l’istruzione e i servizi educativi al centro della propria azione politica. La nuova struttura viene descritta come un luogo all’avanguardia, in cui i bambini possono non solo apprendere, ma anche scoprire il valore della comunità. Viene inoltre evidenziato come la qualità di una città si misuri innanzitutto dalla qualità delle sue scuole.

Oltre ai nuovi ambienti e agli spazi pensati su misura per i più piccoli, l’avvio del nuovo anno scolastico porta con sé anche l’attivazione del servizio mensa nelle scuole del territorio, dall’inizio dell’anno scolastico, garantendo un’offerta educativa e formativa sempre più completa e un supporto importante per le famiglie.

Il Partito Democratico di Vinci evidenzia come l’investimento nella scuola rappresenti una scelta strategica e identitaria: la nuova struttura, progettata con attenzione agli spazi, alla sostenibilità e alle esigenze didattiche ed educative, viene considerata un fiore all’occhiello per il territorio e un esempio concreto di come Vinci scelga di crescere partendo dall’ineducazione.

Accanto alla Stacciaburatta è in corso di realizzazione anche il nuovo asilo nido nella frazione di Spicchio: un ulteriore passo avanti verso un’offerta educativa sempre più qualificata e inclusiva, che renderà Vinci un punto di riferimento per le famiglie del territorio.

Il PD di Vinci afferma inoltre che l’apertura di una scuola rappresenta sempre una festa, perché riguarda genitori, insegnanti, amministratori e cittadini, ed è considerata un segnale di speranza, di crescita e di fiducia nel futuro. Con il nuovo edificio, Vinci conferma la volontà di essere una comunità che mette i bambini e le famiglie al centro.

Un risultato che non è solo un’opera pubblica, ma un vero investimento culturale e sociale, destinato a lasciare un segno nel tempo.

Fonte: PD Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate