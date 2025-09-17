Servizi straordinari di controllo nell'Empolese Valdelsa: oltre 130 persone identificate, ritirata una patente

Servizi straordinari di controllo nel territorio dell'Empolese Valdelsa: negli ultimi 4 giorni sono stati quasi 60 i militari, 24 pattuglie dei carabinieri di Empoli e delle squadre di intervento operativo del 6° Battaglione Toscana di Firenze, impegnate nei comuni di Empoli, Vinci, Fucecchio, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino e Gambassi Terme. Il bilancio conta 136 persone identificate, 56 mezzi controllati tra moto e macchine e 10 esercizi pubblici. Durante il servizio, che ha visto anche l'esecuzione di perquisizioni personali e veicolari, sono stati segnalati alla Prefettura due assuntori di sostanze stupefacenti ed è scattato il ritiro di una patente di guida, dopo il ritrovamento di 4 dosi tra hashish e cocaina dal peso di circa 2 grammi. Controllato inoltre il rispetto delle prescrizioni imposte per 27 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

