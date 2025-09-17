Settimana dell’Alzheimer: 'La Pietra d’Angolo' porta supporto e informazione nei Comuni del Cuoio

Giorno per Giorno l'Alzheimer si fa strada nella quotidianità di chi lo vive ed è necessario trovare sempre nuovi modi per affrontarlo. Per questo, nella settimana dedicata all'Alzheimer, la cooperativa sociale La Pietra d'Angolo ha organizzato una serie di 'tappe' per dare sostegno alle persone affette da queste patologie e alle loro famiglie.

Le tappe coinvolgeranno, dal 22 al 26 settembre, i comuni di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montopoli in Valdarno, dove saranno allestiti corner informativi per fornire le prime informazioni e il primo sostegno a chi vive la malattia.

"Saranno giorni di presenza e vicinanza alla comunità – spiega Ilaria Lisi, Referente Area Cura de La Pietra d'Angolo- È infatti la comunità che deve accogliere la malattia per ridurre sempre più lo stigma e la difficoltà di affrontare il percorso".

Durante la settimana sarà possibile attivare il "Care box": un pacchetto gratuito con i servizi forniti da La Pietra d’Angolo. Le famiglie potranno infatti scegliere tra una consulenza o valutazione psicologica, una consulenza sul supporto psicologico del care giver, un'attività di rieducazione motoria, un'attività di rieducazione cognitiva o di socializzazione a domicilio.

I corner informativi saranno a disposizione della cittadinanza il 22 settembre a Castelfranco di Sotto: la mattina al mercato cittadino in Piazza XX Settembre e il pomeriggio al punto vendita Coop di via Solferino 2. Il 23 settembre pomeriggio sarà la volta del punto Coop di Santa Maria a Monte, in via Placido Rizzotto, 10. Il 24 settembre si farà tappa a San Romano: la mattina al mercato cittadino di Piazza della Costituzione e il pomeriggio al punto vendita Conad, in via Basilicata. La mattina del 25 settembre il corner arriva a San Miniato Basso, al mercato cittadino di piazza Scali. Il Tour si concluderà il pomeriggio del 26 al punto Coop di Santa Maria a Monte.

I corner forniranno anche tutte le informazioni sui progetti attivi: l'Atelier Alzheimer, uno spazio dedicato alle persone con demenza, pensato per favorire la socializzazione, il Caffè Alzheimer, un luogo di incontro in cui le persone con demenza e i loro familiari possono condividere esperienze e difficoltà, oltre ai vari servizi domiciliari, forniti da un'equipe multidisciplinare e attivabili tramite il servizio sociale o privatamente. Per informazioni: direzione@cooplapietradangolo.it o 3481746960.

Fonte: Co&So Empoli - Ufficio stampa