Sicurezza urbana a Empoli, convegno tra cittadini, commercianti e istituzioni

Sala gremita al Palazzo Pretorio di Empoli per il convegno “Sicurezza urbana: criticità, buone pratiche e prospettive per l’Empolese-Valdelsa”, co-organizzato da ANA-UGL Sindacato autonomo commercianti ambulanti e Movimento 5 Stelle, che ha visto la partecipazione di oltre cinquanta cittadini, operatori economici e rappresentanti istituzionali.

Durante l’incontro, Gianfranco Mazzarella, responsabile comunicazione di ANA-UGL, ha illustrato il quadro statistico relativo alla criminalità giovanile e disagio sociale nell’area, segnalando un aumento del 18% dei reati commessi da minori nell’ultimo anno. Sul tema è intervenuto anche il magistrato Alessandro Nencini, già Presidente della Corte d’Appello di Firenze, che ha sottolineato come "la fragilità del tessuto familiare – famiglie in apnea e poco sostenute – erode il senso di comunità, terreno fertile per la devianza giovanile".

Non sono mancate le segnalazioni dei sindacati di polizia, che hanno evidenziato la carenza di alloggi per il personale, organici insufficienti e l’assenza di adeguate coperture assicurative statali per gli operatori di sicurezza.

Tra le proposte operative emerse, l’istituzione di un osservatorio territoriale sulla sicurezza, pensato per integrare dati di Prefettura, Comuni e ASL e garantire un monitoraggio continuo e trasparente. Particolare attenzione è stata riservata all’azione preventiva verso i minori, con l’ampliamento della presenza di educatori di strada e sportelli scolastici.

L’assessora Valentina Vittorini ha annunciato inoltre interventi sull’illuminazione pubblica intelligente e la mappatura dei “punti ciechi”, al fine di ridurre le aree a rischio e migliorare l’efficacia della videosorveglianza.

Un ruolo attivo nella sicurezza urbana sarà affidato anche ai commercianti, attraverso il progetto “Negozi sentinella”, lanciato da Vittorio Pasqua, presidente onorario di ANA-UGL, per favorire una segnalazione rapida di episodi di micro-criminalità.

Il convegno ha concluso la prima fase di confronto. Il video integrale dell’incontro sarà presto disponibile sul canale YouTube “M5S Empoli”, con capitoli tematici per una fruizione immediata. Gli organizzatori lavoreranno inoltre a un position paper da presentare in Commissione comunale e alla Prefettura, con l’obiettivo di tradurre le proposte emerse in azioni concrete sul territorio.

