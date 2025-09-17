Tramvia Firenze, risolti i problemi tecnici sulla linea T1

Attualità Scandicci
GEST informa che a causa di problemi tecnici, la linea T1 è momentaneamente interrotta tra le fermate di Villa Costanza e Arcipressi. È attivo un servizio di bus sostitutivo. La linea funziona regolarmente tra Careggi e Arcipressi. I tecnici di GEST sono già all’opera per risolvere il problema.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate oppure a consultare Telegram: https://t.me/tramviagest

T1 riaperta, risolti i problemi tecnici

GEST informa che la linea T1 è stata riaperta poco dopo le 10 di questa mattina e che il servizio sta tornando regolare.

Fonte: GEST S.p.A. - Ufficio stampa

