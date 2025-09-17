Tramvia Firenze, risolti i problemi tecnici sulla linea T1

GEST informa che a causa di problemi tecnici, la linea T1 è momentaneamente interrotta tra le fermate di Villa Costanza e Arcipressi. È attivo un servizio di bus sostitutivo. La linea funziona regolarmente tra Careggi e Arcipressi. I tecnici di GEST sono già all’opera per risolvere il problema.
Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate oppure a consultare Telegram: https://t.me/tramviagest
T1 riaperta, risolti i problemi tecnici
GEST informa che la linea T1 è stata riaperta poco dopo le 10 di questa mattina e che il servizio sta tornando regolare.
Fonte: GEST S.p.A. - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Scandicci
Scandicci
Attualità
16 Settembre 2025
GEST informa che Confederazione Unitaria d Base (CUB) - Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese (ADL VARESE) e Sindacato Generale di Base (SGB) hanno proclamato uno sciopero generale di 24 [...]
Scandicci
Attualità
13 Settembre 2025
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa [...]
Scandicci
Attualità
5 Settembre 2025
GEST informa che i lavori di sostituzione dei binari usurati nella curva tra viale Rosselli e via Iacopo da Diacceto si sono conclusi con successo, in anticipo rispetto al cronoprogramma. [...]
<< Indietro