Università Popolare di Montopoli, al via le lezioni del primo anno accademico

Corsi di lingua, storia dell’arte e storia della musica, ma anche approfondimenti sul paesaggio in accordo con l’Università di Pisa. A Montopoli in val d’Arno il primo ottobre ricomincia l’attività didattica dell’Università Popolare.

"Ripartono i corsi e le attività dell’Università Popolare – ha detto la sindaca Linda Vanni durante la conferenza stampa di presentazione del programma del nuovo anno accademico - momenti in cui si sta insieme, parlando di cultura, imparando nuove cose e scoprendo il nostro territorio e quello circostante. Sono felice di sapere che esiste un gruppo di persone così affiatato e partecipe che organizza e crea momenti belli di socializzazione. La cura più efficace contro il morbo della solitudine. Grazie al rettore Paolo Tinghi e a tutti coloro che mettono il proprio sapere a disposizione degli altri".

L’Università Popolare Ignazio Donati è nata a inizio 2025 e in pochi mesi ha ottenuto l’iscrizione di cento studenti. Il primo ottobre inizia l’anno accademico 2025-2026; composto da due quadrimestri il primo da ottobre a gennaio e il secondo da febbraio a maggio. L’impianto organizzativo sarà ancora basato su corsi tematici di base con incontri in presenza il mercoledì pomeriggio e poi su iniziative, come visite e partecipazione ed eventi, il sabato mattina. Nel primo quadrimestre si alterneranno due corsi diversi: nel primo continuerà il programma di storia dell’arte proponendo alcuni artisti della seconda metà del ‘400 fiorentino, mentre nel secondo sarà proposto un corso elementare di storia della musica in collaborazione con l’Accademia della Musica di Pontedera. Nel secondo quadrimestre invece ci sarà un corso di base di letteratura italiana e un approfondimento legato al paesaggio e all’enogastronomia grazie all’accordo quadro stipulato con l’Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Agrarie.

"A furor di popolo – aggiunge Paolo Tinghi - abbiamo istituito i corsi di lingue: inglese, francese e spagnolo, per cui ringrazio le nostre socie Carla Gottini, Ivana Giannini e Ana Luz Cisneros che terranno le lezioni. Grazie anche alla direttrice del dipartimento del Dipartimento di Scienze Agrarie la professoressa Cristina Nali per la disponibilità a far nascere un interscambio culturale sui temi dell’agricoltura toscana intesa con particolare riguardo al paesaggio, ma anche ai prodotti agricoli e alla filiera del cibo. Grazie al Comune per il sostegno e la fiducia».

L’appuntamento più importante in programma è sabato 18 ottobre con l’inaugurazione dell’anno accademico 2025 – 2026 con la lectio magistralis sul tema: “Pietro Leopoldo il granduca delle riforme”.

"È una grande soddisfazione vedere come sta crescendo l’Università Popolare – ha detto l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini – mantenendo il punto di partenza che prevede un programma culturale e didattico alto ma accessibile a tutti. Fa piacere vedere una partecipazione così numerosa, segno del successo delle iniziative e di aver saputo intercettare quello che era un bisogno della nostra comunità. Un tassello chiave di quel sistema culturale di Montopoli che vuole mettere in rete e far dialogare le diverse realtà che lo compongono".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa