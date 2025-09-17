Una via per Pinelli a Catselfiorentino: consegnata la richiesta ufficiale

Stamani è stata consegnata la richiesta ufficiale con protocollo al comune di Castelfiorentino indirizzata alla sindaca Francesca Giannì, una petizione relativa all’intitolazione di una via della città a Giuseppe Pinelli individuando questa nel “ Chiassetto”, piccola strada (mai censita) che unisce via XX Settembre (le Mura) con via Tilli.

La richiesta è stata firmata in appoggio e condivisione in pochi giorni da più di cinquanta cittadini e cittadine che hanno ritenuto doveroso e motivato il dedicare una via in città, anche se piccola, a Giuseppe Pino Pinelli partigiano ferroviere anarchico, vittima innocente della strategia della tensione golpista fascista e reazionaria degli anni bui della nostra Repubblica che vide nella strage della banca dell’Agricoltura del 12 dicembre 1969 a Milano.

"Castelfiorentino renderà omaggio con questa via dedicata a Pino Pinelli, a tutti gli innocenti, alla sua cara compagna Licia Pinelli Rognini, alle figlie Silvia e Claudia e a tutti i morti delle stragi, vittime di una cospirazione reazionaria che voleva colpire l’Italia antifascista nata dalla Resistenza e riportare indietro l’orologio della Storia. Ringrazio di cuore tutti i cittadini e cittadine che hanno sottoscritto il documento, dimostrando ancora una volta, che Castelfiorentino democratica e antifascista ha sempre viva nel cuore quell’anima antica di Giustizia e Libertà" dice Alessio Latini, rappresentante FAI Castelfiorentino.