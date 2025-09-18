La macelleria Falaschi di San Miniato compie 100 anni: un secolo di tradizione, passione e innovazione

Un secolo di storia per la macelleria Falaschi di San Miniato. Dal 1925, la macelleria Falaschi porta avanti la tradizione artigianale delle carni, raccontando una storia di passione, innovazione e impegno che ancora oggi mantiene viva la memoria della famiglia.

Tutto ha inizio nel settembre del 1925, quando Guido Falaschi, dopo aver appreso il mestiere a Buenos Aires come migrante, torna a San Miniato e, insieme alla moglie, decide di aprire la macelleria nel cuore del centro storico.

"Il 'passaggio della mannaia' – racconta Andrea Falaschi, quarta generazione di macellai di famiglia – passa negli anni '40 ai figli di Guido, Vasco e Bruno. Sarà però Vasco a portare avanti l'eredità di famiglia".

Guido Falaschi Fiera del bestiame a San Miniato, 1933 Bruno e Vasco Falaschi Bruno e Vasco Falaschi Vasco Falaschi

Tradizionalmente si pensa al macellaio come “l’uomo da cui si va a comprare la carne”, ma nella famiglia Falaschi il ruolo delle donne è stato determinante. "Le grandi innovazioni arrivano negli anni '60 - spiega Andrea - quando, in linea con la nascita di una società sempre più veloce, Ada Falaschi, moglie di Vasco, introduce un’intuizione rivoluzionaria: offrire ai clienti prodotti già pronti, non solo carne da cucinare in casa".

Sergio Falaschi, figlio di Guido, continua la tradizione di famiglia con un importante passo verso l’innovazione. È lui a realizzare il Laboratorio Falaschi nella Val di Gorgozzi, a circa 5 km dal centro storico di San Miniato. Lo stabilimento, conforme alla normativa CEE per la lavorazione delle carni, rappresenta un investimento significativo per valorizzare il territorio e garantire standard elevati nella produzione.

Contemporaneamente, Lina Falaschi, moglie di Sergio, assume un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'attività, "raccogliendo il mestolo” da Ada e creando l'offerta gastronomica che ancora oggi contraddistingue i Falaschi. Negli anni ’90, con l’exploit della macelleria cotta e arrosto, Lina si dedica con passione alla cucina, elaborando un ampio ricettario di prodotti che trovano ancora oggi spazio nel menù del ristorante, aperto circa dieci anni fa.

Sergio e Lina Falaschi Lina Falaschi Sergio Falaschi

Oggi il “passaggio del coltello” è nelle mani del figlio di Sergio e Lina, Andrea Falaschi, che, seguendo lo spirito innovativo della famiglia, ha dato vita al progetto Jazz in Macelleria, ospitando da ormai vent’anni concerti con grandi artisti.

"Essere la quarta generazione è per me un onore - racconta Andrea -. È un mestiere impegnativo, basato sul senso del dovere. Il segreto? Stare sempre sul pezzo, non mollare mai e andare avanti nonostante le sfide".

Sfide che derivano anche da un mondo globalizzato, dove i prodotti confezionati hanno spesso la meglio su quelli locali. "Abbiamo un grande patrimonio in Italia - continua Andrea -. Le nostre carni e i prodotti sono tutti preparati con ingredienti locali".

L’attenzione per il territorio, infatti, ha portato la famiglia Falaschi, dagli anni '90, a essere tra i fondatori del presidio Slow Food Mallegato, che mantiene viva l’eredità dell’insaccato tipico di San Miniato.

Sergio Falaschi Sergio e Andrea Falaschi La famiglia Falaschi oggi

Ora, a cento anni dalla sua fondazione, la macelleria celebra il traguardo con un libro commemorativo dedicato al 'Quaderno del Macellaio'. "Conservo ancora quelli di mio nonno e di mio padre - racconta Andrea -. Era uno strumento fondamentale, dove si annotava tutto: peso e taglio delle carni, tempistiche di macellazione, ordini e prezzi di vendita".

Un mestiere duro e antico, portato avanti con passione da famiglie come quella di Andrea Falaschi, che afferma: "Il segreto per andare avanti è testa bassa e mannaiate. Viviamo in un mondo che ci chiede di fare tutto subito, dimenticandoci le cose fondamentali della vita: portare pace, amore e… salsiccia!"

Niccolò Banchi

