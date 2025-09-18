Tutto pronto al borgo di Marti per la 30esima edizione di Martinfiera

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

In programma mercatini, palio dei Cerchiai e appuntamenti tra cultura e tradizione

Trent’anni fa nasceva una delle feste diventata un appuntamento fisso del calendario montopolese e non solo: Martinfiera. Da domani, venerdì 19 settembre il borgo di Marti si animerà con musica, cene, giochi in piazza e mercatini per l’intero fine settimana.

"Grazie all’associazione Martinfiera e a tutte le persone che in questi giorni stanno lavorando intensamente per preparare tutto – commentano la sindaca Linda Vanni e l'assessora all'associazionismo Kendra Fiumanò un bell’esempio del contributo che le associazioni possono dare alla socialità del territorio. Martinfiera rappresenta un evento storico, un omaggio alla memoria e alle radici di Marti e Montopoli. Siamo felici di confermare l'accoglienza alle delegazione di Valbonne che quest'anno vedrà la presenza del sindaco della cittadina francese Joseph Cesaro e la consigliera Kathryn Paul con delega ai gemellaggi. Un'occasione per ripercorrere la storia che unisce le due cittadine e tracciare la strada per progetti e collaborazioni future".

martinfiera-montopoli-2025 (1)

martinfiera-montopoli-2025 (3)

martinfiera-montopoli-2025 (2)

Si comincia venerdì 19 settembre con la cena carioca durante la quale saranno presentate le squadre del palio dei Cerchiai Junior e Senior. Sabato 20 settembre la festa comincia dalla mattina. Per le strade del borgo sarà possibile visitare le bancarelle e gustare i famosi ciaccini martigiani. Tante le attività organizzate durante la giornata dall’expo dei vespisti eterni, alla passeggiata storico archeologico per le vie del paese. La storia dei 30 anni della festa è raccontata anche in una mostra fotografica che sarà visitabile per l’occasione. Alle ore 15 ci sarà lo spettacolo degli sbandieratori di Montopoli a seguire i trampolieri e alle 16 il secondo palio dei cerchiai, infine cena e dj set. La domenica si apre invece con il motoraduno di Martinmoto e il pranzo nei locali di Fontevecchia. Alle 15.30 ci sarà lo spettacolo itinerante dei gruppi la Montesina, Note vaganti e dei Buratti strada arte mentre a seguire largo ai giochi con la finale del palio dei cerchiai, il tiro al panforte e il “pigio”, la novità di questa edizione.

"Il nostro obiettivo è migliorare anno dopo anno, edizione dopo edizione – spiega Giovanni Signorini presidente dell'associazione Martinfiera –, per questo oltre alle iniziative già in programma abbiamo inserito il gioco del pigia pigia, che rievoca il modo di pestare l’uva. L’obiettivo è offrire ai visitatori tre giornate di festa e divertimento".

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
18 Settembre 2025

Fiera di Marti, torna il Palio dei Cerchiai

Dal 1909 nel penultimo fine settima di settembre la fiera di Marti ritrova i suoi visitatori per offrire loro un paese pronto a dare il suo meglio. Quest’anno con un [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
18 Settembre 2025

Grande successo per la 51esima edizione di Montopoli Medioevo: oltre 3000 presenze

La pioggia non ha rovinato l’edizione numero 51 di Montopoli Medioevo, una delle rievocazioni storiche più attese del panorama toscano. Lo scorso fine settimana il borgo di Montopoli ha coperto [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
17 Settembre 2025

La Comunità Pastorale di Montopoli celebra il Giubileo: incontro di presentazione aperto a tutti

La Comunità Pastorale di Capanne, Marti e Montopoli, invita tutta la cittadinanza alla presentazione pubblica del Giubileo, che si terrà mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 21,15 presso il Cinema-Teatro [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina