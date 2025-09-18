Grande successo per la 51esima edizione di Montopoli Medioevo: oltre 3000 presenze

La pioggia non ha rovinato l’edizione numero 51 di Montopoli Medioevo, una delle rievocazioni storiche più attese del panorama toscano. Lo scorso fine settimana il borgo di Montopoli ha coperto i segni della modernità per rivivere il Giubileo del 1400, con l’accoglienza dei pellegrini in cammino lungo l’antica via Francigena da parte del podestà Gherardini Bonafidanza di Piero e il pievano Iacopo di Colo. Una festa organizzata ogni anno dalla Pro Loco e sostenuta dal Comune di Montopoli.

"Nonostante la pioggia del sabato sera – ha detto il presidente della Pro Loco di Montopoli Tommaso Salvadori – che ci ha costretto a spostare al chiuso la cena medievale, siamo riusciti a portare avanti il programma della due giorni. Un grande ringraziamento va come sempre ai volontari e alle volontarie della Pro Loco che hanno lavorato duro per allestire il paese, organizzare la festa e che sono ancora impegnati a togliere le bandiere e gli addobbi. Uno sforzo enorme ripagato ogni anno dall’affetto e dalla presenza del pubblico arrivato anche da fuori provincia".

Oltre tremila i biglietti strappati all’ingresso per i due giorni di festa. Montopoli Medioevo è anche competizione a colpi di arco e frecce tra le due contrade di Perinsù e Peringiù. Il cencio 2025 è andato agli arcieri di Peringiù (con i colori giallo e nero) che hanno ottenuto il punteggio di 97 contro i 94 di Perinsu. Riccardo Caponi è stato incoronato come miglior arciere della competizione. Presente alla festa Kathryn Paul, consigliera comunale delegata ai gemellaggi della cittadina francese di Valbonne, comune gemellato con Montopoli.

"È sempre una grande emozione assistere a Montopoli Medioevo – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura e al turismo Marzio Gabbanini -. Due giorni in cui il paese si trasforma, una festa di comunità e allo stesso tempo una grande vetrina per accogliere al meglio i visitatori vicini e lontani. Grazie alla Pro Loco, al suo presidente e ai ragazzi e le ragazze che si sono adoperati per rendere possibile tutto questo. Un grazie alla nostra Polizia Locale per il grande sforzo logistico delle due giornate e per aver saputo garantire che tutto si svolgesse in sicurezza. L’appuntamento è al prossimo anno, con l’edizione numero 52».

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa