Aggredisce guardia e operatrice al pronto soccorso di Pontedera

Cronaca Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

Una nuova aggressione al pronto soccorso a Pontedera. Un 21enne di origini egiziane è stato arrestato dalla polizia nei giorni scorsi: il giovane è stato trovato in via Pascoli (vicino all'ospedale) e, una volta in commissariato, ha pure danneggiato un monitor prima di essere immobilizzato.

Poco prima era andato al pronto soccorso per un dolore al braccio. Il personale sanitario ha accertato che il 21enne la giornata precedente era andato in ospedale a Pisa dove gli era stato immobilizzato l’arto con diagnosi di frattura del capitello radiale.

Stanco di aspettare il proprio turno, il giovane, che si era presentato senza alcuna immobilizzazione dell’arto, è entrato con forza dentro il pronto soccorso dirigendosi verso gli ambulatori. Immediatamente è intervenuta la guardia giurata che era presente ma il 21enne ha iniziato a colpirla con pugni e calci cercando di strappargli la pistola dalla fondina. Grazie alla prontezza della guardia giurata che è riuscita a proteggere l'arma, è stato scongiurato un grave pericolo.

In aiuto della guardia è intervenuta un’operatrice sanitaria ma anche lei è stata colpita più volte fino a quando non sono arrivate altre due guardie giurate, solo allora è stato bloccato. Anche in questo caso il giovane ha tentato di strappare dalla fondina la pistola e ha minacciato di morte una delle due guardie. Svincolatosi dalla presa poi riuscito a scappare all’esterno dell’ospedale. Lì è stato arrestato.

La guardia giurata e l’operatrice sanitaria hanno riportato contusioni ed abrasioni con prognosi rispettivamente di 10 e 6 giorni.

Notizie correlate

Pontedera
Cronaca
17 Settembre 2025

Minaccia di morte i sanitari e colpisce con un calcio un'infermiera, arrestato a Pontedera

Trasportato in pronto soccorso, ha prima minacciato di morte i sanitari che lo stavano assistendo, poi ha sferrato un calcio ad un'infermiera e a dell'attrezzatura sanitaria. È successo a Pontedera [...]

Pontedera
Cronaca
17 Settembre 2025

Giovane rapinato in centro a Pontedera da coetanei: due denunce

Aggredito e rapinato in centro a Pontedera. È successo nei giorni scorsi quando una volante del Commissariato di Pontedera, in servizio di controllo del territorio, è stata avvicinata da un [...]

Pontedera
Cronaca
16 Settembre 2025

Sorelle sorprese a rubare in un centro commerciale a Pontedera

Due sorelle, una 31enne e una 26enne, di origini albanesi sono state denunciate. Le due, residenti in due comuni della Valdera, sono state rintracciate dalla polizia dopo un furto in [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina