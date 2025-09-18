Aggredisce guardia e operatrice al pronto soccorso di Pontedera

Una nuova aggressione al pronto soccorso a Pontedera. Un 21enne di origini egiziane è stato arrestato dalla polizia nei giorni scorsi: il giovane è stato trovato in via Pascoli (vicino all'ospedale) e, una volta in commissariato, ha pure danneggiato un monitor prima di essere immobilizzato.

Poco prima era andato al pronto soccorso per un dolore al braccio. Il personale sanitario ha accertato che il 21enne la giornata precedente era andato in ospedale a Pisa dove gli era stato immobilizzato l’arto con diagnosi di frattura del capitello radiale.

Stanco di aspettare il proprio turno, il giovane, che si era presentato senza alcuna immobilizzazione dell’arto, è entrato con forza dentro il pronto soccorso dirigendosi verso gli ambulatori. Immediatamente è intervenuta la guardia giurata che era presente ma il 21enne ha iniziato a colpirla con pugni e calci cercando di strappargli la pistola dalla fondina. Grazie alla prontezza della guardia giurata che è riuscita a proteggere l'arma, è stato scongiurato un grave pericolo.

In aiuto della guardia è intervenuta un’operatrice sanitaria ma anche lei è stata colpita più volte fino a quando non sono arrivate altre due guardie giurate, solo allora è stato bloccato. Anche in questo caso il giovane ha tentato di strappare dalla fondina la pistola e ha minacciato di morte una delle due guardie. Svincolatosi dalla presa poi riuscito a scappare all’esterno dell’ospedale. Lì è stato arrestato.

La guardia giurata e l’operatrice sanitaria hanno riportato contusioni ed abrasioni con prognosi rispettivamente di 10 e 6 giorni.

