Apprendimento permanente in REA.net: partono i corsi di formazione

La Rete REA.net - Biblioteche lungo l'Elsa e l'Arno è lieta di annunciare l'avvio del progetto "REAlizza il futuro - Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net", un'iniziativa dedicata alla promozione dell'educazione permanente dei cittadini maggiorenni e adulti residenti nel territorio della rete documentaria. Ripartono i corsi dal 1 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025. Si spazierà dal benessere e la cura di sé, alle lingue, alla conoscenza del digitale con un occhio anche alle tematiche trasversali dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente e del riconoscimento e uso delle informazioni.

Grazie alla collaborazione delle tredici biblioteche aderenti alla Rete REA.net (Empoli capofila del progetto, a seguire Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Santa Croce Sull’Arno, Vinci), verranno offerti corsi di formazione diversificati e mirati a soddisfare i fabbisogni del territorio.

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ Toscana 2021-2027 “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” - Attività PAD 2.f.10 Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne realizzati dalle Reti documentarie locali (biblioteche e archivi) per il triennio 2024-2026 (DD n. 1531 del 24.01.2025).

Per informazioni sui corsi è necessario rivolgersi al numero 0571 757948 oppure all’indirizzo segreteriareanet@comune.empoli.fi.it. Per la pre-iscrizione ai corsi, invece, è necessario scrivere per email al seguente indirizzo realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it con oggetto: "CORSO (Titolo del corso) + Nome partecipante". L’email dovrà pervenire almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso prescelto.

L’iscrizione sarà confermata tramite la compilazione del modulo firmato ricevuto e restituito all’indirizzo realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it

Numero max. partecipanti: 10. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 5.

Il progetto si articola in diverse aree tematiche, tra cui:

- Competenze DIGITALE: percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze DIGITALE dei cittadini.

- Competenze LINGUISTICHE: percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze linguistiche.

- Competenze Trasversali e di Cittadinanza:

- percorsi di LITERACY

- percorsi di cittadinanza GLOBALIZZAZIONE

- percorsi per il BENESSERE dei cittadini

Un'attenzione particolare sarà dedicata all'inclusione delle persone con disabilità, alla non discriminazione, alla promozione delle pari opportunità e della parità di genere, in linea con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Per ulteriori informazioni e per conoscere il calendario completo delle attività, si prega di contattare le biblioteche aderenti alla Rete REA.net o di visitare il sito web: https://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/tutti-gli-eventi/1833-realizza-il-futuro

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

