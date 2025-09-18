Arte, a Empoli la mostra di Claudio Cionini 'Le città interiori'

Le città interiori – Architetture dell'anima è il titolo della mostra dell'artista Claudio Cionini che si svolgerà alla galleria d'arte Nozzoli di Empoli dal 20 settembre all'11 ottobre 2025.

La galleria di via Spartaco Lavagnini 45, aprirà le porte sabato 20 settembre alle ore 17:30, sarà presente l'artista e sarà consegnato ai presenti il catalogo delle opere esposte.

La mostra avràil seguente orario:

dal giovedi' al sabato 10:30-12:30 / 17:30-19:30

L'evento è stato realizzato con la collaborazione dei critici d'arte Francesco Funghi e Mirco Giarre.