Autodifesa di Caino al Teatro del Cielo di San Miniato: disponibile su RaiPlay la replica

Luca Zingaretti, Dramma Popolare San Miniato 2025

E' stata anche una vera promozione di San Miniato, le sue bellezze, la sua cultura, l’eccellenza di un teatro speciale e unico nel panorama nazionale. Stiamo parlando della registrazione integrale di 'Autodifesa di Caino' di Andrea Camilleri, andato in scena nel luglio scorso, per il Dramma Popolare di San Miniato, è poi in onda il 15 settembre alle 21,25 su Rai Tre. È la prima volta che accade in quasi ottant’anni di storia del Teatro del Cielo.

Luca Zingaretti legge l’ultimo monologo composto dal grande autore siciliano. Parole potenti, ironiche e attuali. Che toccano tutte le corde delle questioni più spinose con cui l’uomo di ieri, come quello di oggi, si confronta: il perdono, la paura del diverso, il senso di colpa, il torto. La Festa del Teatro, quindi, porta il fiore all’occhiello della cultura della città davanti agli occhi del Paese. Sullo sfondo una piazza Duomo «incantata» e suggestive riprese dall’alto.

Per chi non ha potuto assistere alla messa in scena Rai lo spettacolo lo si può vedere ancora su RaiPlay. Il presidente della Fondazione Idp Marzio Gabbanini esprime grande soddisfazione per questo risultato raggiunto con l’edizione record 2025: nei numeri e nei consensi di critica e pubblico.

Fonte: Ufficio stampa

