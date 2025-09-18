Firenze, deviazioni del trasporto urbano venerdì 19 settembre per il corteo ‘Per Gaza’

Autolinee Toscane informa che domani, venerdì 19 settembre, in occasione di una manifestazione con corteo che si svolgerà nel centro di Firenze, a partire dalle ore 17:15 circa e fino al termine della manifestazione, saranno attivate deviazioni temporanee di percorso su numerose linee del servizio urbano.

Il corteo “Per Gaza”, promosso dalla CGIL, partirà da Piazza Dalmazia proseguirà in Via Mariti, Viale Redi, Ponte San Donato, Via di Novoli, rotatoria altezza Via Forlanini, Via di Novoli, Viale Redi, Piazza Puccini, Via delle Cascine, Piazzale delle Cascine, Passerella dell’Isolotto, Viale delle Magnolie per concludersi in Piazza dell’Isolotto.

Le linee coinvolte sono: 2, 16, 17, 20, 23, 28, 30, 35, 55, 56, 57. Le modifiche comporteranno deviazioni di percorso in entrambe le direzioni. Durante la manifestazione potrebbero esserci ulteriori modifiche di percorso non prevedibili, e possibili disagi e rallentamenti potrebbero verificarsi su tutto il servizio.

Si invita a consultare il sito ufficiale at-bus.it per ulteriori dettagli sulle modifiche e sulle linee coinvolte.

Fonte: Autolinee Toscana - Ufficio stampa