Una cena a Barberino Tavarnelle per sostenere Zia Caterina

Zia Caterina è coraggio, è gioia, è fantasia, è generosità, è voglia di vivere. Tutti i colori e le espressioni dell’anima, non una di meno, sono rappresentate nel servizio pubblico di trasporto “Taxi Milano 25” che è prima di tutto un progetto di vita che si intreccia all’amore profondo autentico per l’altro, un cammino di vicinanza e solidarietà, intrapreso in prima persona da Caterina Bellandi, meglio nota come Zia Caterina. A bordo della sua ‘casa viaggiante’, animata e popolata da tanti piccoli supereroi, Zia Cate, variopinta e stravagante, cappello e occhiali immancabili nella mise quotidiana che sfodera con orgoglio, avvolta da un invisibile mantello di poesia e bellezza, realizza una missione speciale: accendere una nuova luce, simbolo di speranza, nelle vite umane segnate dal dolore, portare fuori il ‘sole resiliente’ che lei stessa coltiva dentro.

Con il veicolo ereditato dal compagno venuto a mancare prematuramente, la tassista effettua corse gratuite per l’ospedale e contagia lo spirito di allegria e spensieratezza, sostenuto dal desiderio di aiutare e condividere le battaglie dei più piccoli e delle più piccole e dei loro familiari contro sofferenze e mali incurabili. Bambini che considera tutti figli suoi. All’importante obiettivo solidale di Zia Caterina e dei supereroi in erba che popolano il progetto Milano 25 Odv con i loro magici poteri la comunità di Barberino Tavarnelle vuole esprimere ancora una volta un’occasione di supporto concreto.

Il Centro commerciale naturale “Di Bottega in Bottega” e La Pro Loco di Tavarnelle, in collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle e la sezione soci Coop di Tavarnelle, ha organizzato una cena di raccolta fondi a sostegno di Milano 25 Odv in programma venerdì 19 settembre alle ore 20 in piazza Matteotti. La cena sarà accompagnata dalla musica dal vivo e dai ritmi blues e soul del gruppo “The Tritones”. E’ stata organizzata anche una lotteria a premi con la possibilità di acquistare i biglietti presso il bar Civico 202 e il ristorante Il Caratello. Per partecipare occorre prenotare presso il Civico 202 e il ristorante Il Caratello. Info: Pamela cell. 349 314 3479.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

