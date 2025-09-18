Conclusa la rimozione della carcassa di balena spiaggiata a Livorno

Si sono concluse intorno alla mezzanotte di ieri alla banchina 12 della Darsena Petroli le operazioni di rimozione e sezionamento della carcassa di balena rinvenuta, in avanzato stato di decomposizione, di fronte alla Terrazza Mascagni a Livorno la mattina dello stesso giorno, mercoledì 17 settembre.

Il piazzale, spiega in una nota il Comune, è stato pulito con il supporto del volontariato di Protezione Civile. Dopodichè il cetaceo sezionato è stato portato con automezzi dotati di cassoni stagni, allo stabilimento Petracchi srl di Livorno, specializzato nella gestione di residui di origine animale dove oggi Arpat e le Università convenzionate hanno prelevato i campioni per le opportune analisi. Successivamente sarà smaltito secondo le disposizioni di legge.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ringrazia tutti coloro che hanno preso parte alle operazioni: "Esprimo un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al recupero ed allo smaltimento della balena spiaggiata ieri mattina alla Terrazza Mascagni. Il tempestivo intervento degli uffici comunali di Manutenzione e Cura della Città, e Demanio, guidati rispettivamente da Silvia Borgo e Lorenzo Lazzerini, ha permesso di mettere in moto una macchina efficientissima che in una giornata ha potuto rimuovere la carcassa del cetaceo. Un ringraziamento speciale va alla ditta Neri, nella persona di Piero Neri, che ha altruisticamente messo a disposizione il rimorchiatore, i sommozzatori e i tecnici dell'azienda.

Esprimo la mia riconoscenza all'ammiraglio Giovanni Canu, comandante della Capitaneria di Porto di Livorno, alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale e alla Protezione Civile Provinciale, ai Vigili del Fuoco, all'Arpat, al Museo di Storia Naturale e alle ditte livornesi Bettarini e Petracchi.

Di grande sostegno, come ormai di consuetudine nella nostra città, è stato l'intervento delle associazioni di volontariato della Protezione Civile: Svs, Misericordia Livorno, Misericordia Montenero, Croce Rossa Italiana".