Cristina Manetti presenta il suo libro a San Miniato

La Fondazione Conservatorio Santa Chiara ospiterà mercoledì 1 ottobre, alle ore 18.30, la presentazione del nuovo libro di Cristina Manetti, intitolato “Penelope che prende la valigia” edito da Giunti.

L’autrice dialogherà con la giornalista Francesca Pinochi, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sui temi e le suggestioni che animano l’opera. Il volume si presenta come un racconto attuale e intenso, capace di intrecciare riflessioni sulla condizione femminile, il viaggio e il coraggio di ridefinire il proprio destino.

L’incontro, organizzato con il sostegno della Fondazione Conservatorio Santa Chiara, sarà un’occasione di confronto e approfondimento culturale aperto a tutti gli interessati.

L’appuntamento è fissato presso la sede della Fondazione, in via Roma 15 a San Miniato. Per informazioni è possibile contattare il numero 0571 43050.