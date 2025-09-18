Fiera di Marti, torna il Palio dei Cerchiai

Dal 1909 nel penultimo fine settima di settembre la fiera di Marti ritrova i suoi visitatori per offrire loro un paese pronto a dare il suo meglio. Quest’anno con un occhio anche al passato con la mostra fotografica dedicata ai trenta anni di organizzazione da parte dell’associazione “Martinfiera”. Lo sguardo rivolto al passato è completato dalla seconda edizione del “Palio dei cerchiai”, gara tra chi saprà far correre con più lena un pezzo caratteristico dell’artigianato martigiano: i cerchi da botte e da bigoncia in castagno, che per decenni si producevano in paese. Le qualificazioni (junior e senior) sabato dalle ore 16 e la finale domenica (sempre dalle 16). All’insegna dell’incontro e della convivialità, la fiera offrirà nei giorni di sabato e domenica due giorni di mercatino per le vie del borgo. Le iniziative di sabato comprendono la passeggiata storico-archeologica (ore 9), l’esibizione degli sbandieratori di Montopoli e di un gruppo di trampolieri nel pomeriggio (dalle 15,30) e il deejay con musica anni ‘90 (dalle 21,30). Domenica mattina raduno motociclistico, esibizione dei falconieri mentre di pomeriggio la musica de “La Montesina”, il gioco del tiro del panforte, la pigiatura dell’uva con la sfida Marti contro Gambassi, la musica delle “Note vaganti” e dopo cena lo spettacolo “Suoni e luci”. Naturalmente funzionerà il ristorante di via Fontevecchia, potenziato dai ciaccini martigiani al forno. Domenica pomeriggio servizio navetta.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: