Buongiorno oggi ringrazio Elena che mi ha mandato una bella ricetta estiva "Frozen yogurt con mirtilli" che sicuramente piacerà anche ai vostri bambini.

Un dessert semplice ma molto buono, non elaborato con poche calorie, da poter mangiare come spuntino, colazione, merenda e dopo pasto.

Tra gli ingredienti ci sono anche le bacche di goji.

Io le ho conosciute e assaggiate qualche anno fa, durante una cena con amiche, erano state utilizzate in infuso. Le bacche di Goji sono i frutti di un arbusto spontaneo di origine tibetana, appartenti alla famiglia delle Solanaceae, sono di piccole dimensioni e di colore rosso. Sono utilizzate da molti secoli in Cina, ma in generale in Asia, soprattutto nella medicina tradizionale Cinese, mentre nell'alimentazione occidentale sono comparse intorno al XXI secolo. L'interesse in cucina non è tanto per il loro pregio gastronomico ma per i benefici sulla salute. Hanno vitamina A, B, e C per questo sono degli ottimi antiossidanti per il nostro organismo e degli anti aging (antivecchiamento), antitumorali, hanno una funzione protettiva nei confronti di alcune malattie del ricambio (ipertensione, ipercolesterolemia, iperglicemia, ipertrigliceridemia e sindrome metabolica). Tra i minerali hanno: potassio, ferro, calcio, zinco, selenio. In commercio almeno da noi non ci sono i frutti freschi ma le troviamo in forma disidratata e in polvere, per questo hanno perso molti dei loro principi attivi.

Potete utilizzare le bacche di Goji nello yogurt, nel muslei, cereali, negli impasti di dolci, muffin, biscotti, barrette, in infusione in tisane, in frullati con altri ingredienti, in insalate, risotti, mangiarle secche come snack.

Al posto delle bacche di goji potete prendere altri frutti di bosco come: more o lamponi.

Frozen yogurt con mirtilli

Ingredienti

500 gr di yogurt bianco intero

200 gr di mirtilli freschi

2 o 3 cucchiai di sciroppo d’acero (oppure di miele)

Bacche di goji q.b.

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Preparazione

In una ciotola unite lo yogurt, i mirtilli, le bacche di goji, la vaniglia e lo sciroppo d’acero e mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Versate il composto all’interno di una teglia ( che possa entrarvi in freezer) e distribuitelo bene su tutta la base con l’aiuto di un cucchiaio. Decorate la superficie con qualche altro mirtillo e fate raffreddare in freezer per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte. Tiratelo fuori al momento del consumo e tagliatelo a pezzetti prima di servirlo. Per dare una nota più aromatica potete grattugiare alla miscela della scorza di limone finemente grattugiato.

Elena da Pontedera

