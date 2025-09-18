Giani e il patto con i sindaci: "Un progetto per ogni comune della Toscana"

"Oggi a San Gimignano - prosegue - insieme a 180 sindaci abbiamo rinnovato il patto, come avvenne per la prima volta 5 anni fa. Un impegno diretto con i primi cittadini per ascoltare, condividere e realizzare insieme 273 progetti per 273 Comuni. Un segno di fiducia che mi riempie di orgoglio e che dimostra quanto sia forte la voglia di lavorare insieme, al di là delle appartenenze politiche. La Toscana - conclude - non deve conoscere territori di Serie A e territori di Serie B. La nostra sfida è unire, connettere, garantire servizi e opportunità ovunque, dai piccoli borghi alle grandi città".