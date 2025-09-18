Scomparso nei boschi mentre cerca funghi: trovato senza vita ex consigliere comunale

Giovanbattista Grasso è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri, mercoledì 17 settembre. La sua scomparsa era stata segnalata nel pomeriggio: era andato a Badia a Taona, zona Acquerino, nei boschi di Sambuca Pistoiese a raccogliere funghi. Non si conoscono le cause del decesso.

Grasso, 61 anni, aveva il cellulare non raggiungibile. Vigili del fuoco e Sast lo hanno cercato per ore fino al tragico epilogo. Ex operaio alla Hitachi, era stato consigliere comunale con il PD e poi responsabile organizzativo di Italia Viva, molti in città lo conoscevano col soprannome di 'Bati'.

Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sui suoi social: "La notizia della scomparsa improvvisa di Giovambattista “Bati” Grasso mi addolora profondamente. È stato un punto di riferimento per Pistoia, impegnato con coraggio e passione nelle battaglie per i diritti dei lavoratori e nella difesa della salute, in particolare contro l’amianto. Una vita spesa con dignità e generosità, sempre al servizio della comunità".

