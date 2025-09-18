"Graduatoria ignorata, atto vergognoso": la lettera aperta degli Oss

"La graduatoria Oss è stata ignorata, è un atto vergognoso". A parlare sono ancora una volta gli Oss del servizio sanitario toscano, lo fanno con una lettera aperta da parte della portavoce Dorina Fiorica, Operatrice Socio Sanitaria in rappresentanza degli idonei della graduatoria 109/2021. Di seguito il testo integrale.

Con questa lettera vogliamo portare all’attenzione pubblica una decisione che riteniamo profondamente ingiusta e lesiva della dignità di centinaia di lavoratori: la delibera dell’AOU Careggi che prevede l’assunzione e la proroga di 70 contratti tramite agenzia interinale Orienta, ignorando completamente la graduatoria pubblica 109/2021.



Quella graduatoria, frutto di un concorso regolare e trasparente, ha visto ben 2611 OSS idonei, di cui 1690 ancora in attesa di chiamata. È inaccettabile che, in presenza di una graduatoria aperta e valida, si scelga di ricorrere a contratti interinali, privando i lavoratori del diritto a un impiego stabile e meritato.



Chiediamo con forza alla Direzione Generale di AOU Careggi, all’Assessore Simone Bezzini e al Presidente Eugenio Giani di ritirare e non approvare questa delibera, che rappresenta un affronto al principio di trasparenza e meritocrazia nella pubblica amministrazione.



Questa scelta non solo mortifica chi ha superato un concorso pubblico, ma alimenta precarietà e instabilità in un settore – quello socio-sanitario – che ha bisogno di personale formato, motivato e tutelato.



Non ci fermeremo. Continueremo a far sentire la nostra voce finché non verrà ripristinata la giustizia.