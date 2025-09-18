Alia, allarme dei sindacati: "Non rinnovato il contratto a 222 interinali su 277"

Economia e Lavoro Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

FP CGIL, NIDIL CGIL, FIT CISL, FELSA CISL, UILTRASPORTI E FIADEL esprimono seria preoccupazione riguardo la situazione delle lavoratrici e lavoratori interinali in Alia tra Firenze, Prato e Pistoia.

Si avvicina la data delle scadenze dei contratti di lavoro (21.9.2025) e, su 277 persone, Alia ci ha comunicato che non rinnoverà 222 persone, che quindi perderanno il lavoro.

Personale che in questo momento contribuiscono a garantire i servizi di igiene urbana nelle nostre città.

Chiediamo la stabilizzazione del personale e risposte chiare per risolvere subito il problema. L’ Azienda fino ad oggi non si è mai resa disponibile ad affrontare seriamente il tema degli interinali e di conseguenza ad ogni scadenza dei contratti non sappiamo mai quello succede.

E’ inaccettabile questo comportamento! Lo è ancora di più se chi lo compie è una società a partecipazione pubblica che dimostra di non avere rispetto per lavoratrici e lavoratori, lasciandoli in una incertezza cronica.

Le mancate stabilizzazioni e/o i rinnovi dei contratti porteranno inevitabilmente disservizi su tutto il territorio creando disagi ai cittadini.

Nelle prossime ore valuteremo insieme ai lavoratori tutte le iniziative da intraprendere.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Economia e Lavoro
16 Settembre 2025

Toscana diffusa: 200mila euro per edicole dei piccoli comuni

Sostegno alle edicole e alle attività di distribuzione di giornali e pubblicazioni periodiche nei comuni più piccoli e meno serviti della regione, le cosiddette aree della Toscana diffusa. Aperto da [...]

Toscana
Economia e Lavoro
16 Settembre 2025

'Fermare il massacro a Gaza': sciopero generale Cgil in Toscana

“Fermare il massacro a Gaza”: la Cgil, alla luce degli ultimi eventi in corso nella Striscia, ha indetto a livello nazionale una giornata di mobilitazione, venerdì 19 settembre, con modalità [...]

Toscana
Attualità
12 Settembre 2025

Peste suina, firmata ordinanza per misure di prevenzione e commissario in Toscana

E’ stata firmata dal presidente della Regione Toscana l’ordinanza che dispone le “misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana (Psa)”. L’ordinanza regionale ha lo scopo di recepire [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina