Alia, allarme dei sindacati: "Non rinnovato il contratto a 222 interinali su 277"

FP CGIL, NIDIL CGIL, FIT CISL, FELSA CISL, UILTRASPORTI E FIADEL esprimono seria preoccupazione riguardo la situazione delle lavoratrici e lavoratori interinali in Alia tra Firenze, Prato e Pistoia.

Si avvicina la data delle scadenze dei contratti di lavoro (21.9.2025) e, su 277 persone, Alia ci ha comunicato che non rinnoverà 222 persone, che quindi perderanno il lavoro.

Personale che in questo momento contribuiscono a garantire i servizi di igiene urbana nelle nostre città.

Chiediamo la stabilizzazione del personale e risposte chiare per risolvere subito il problema. L’ Azienda fino ad oggi non si è mai resa disponibile ad affrontare seriamente il tema degli interinali e di conseguenza ad ogni scadenza dei contratti non sappiamo mai quello succede.

E’ inaccettabile questo comportamento! Lo è ancora di più se chi lo compie è una società a partecipazione pubblica che dimostra di non avere rispetto per lavoratrici e lavoratori, lasciandoli in una incertezza cronica.

Le mancate stabilizzazioni e/o i rinnovi dei contratti porteranno inevitabilmente disservizi su tutto il territorio creando disagi ai cittadini.

Nelle prossime ore valuteremo insieme ai lavoratori tutte le iniziative da intraprendere.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate