Lavori a Castelfranco, sosta vietata in piazza Venti Settembre

Front Office Castelfranco di Sotto
Dal 23 al 26 settembre verranno ridisegnati gli stalli per i banchi del mercato in tutta piazza Venti settembre.
Per tale motivo il comando di polizia municipale ha emesso un'ordinanza che prevede dal giorno 23 fino al 26 il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli nella piazza.
A mano a mano che le marcature degli spazi dei banchi del mercato verranno disegnati, i parcheggi poi saranno nuovamente disponibili alla sosta e rimarrà interdetta al traffico e alla sosta l'area dove gli spazi del mercato non sono ancora stati sistemati. Per capire dove parcheggiare gli utenti potranno guardare la segnaletica stradale, in quanto le zone ove dovrà ancora essere realizzata saranno delimitate.
I miglioramenti che questo intervento apporterà al mercato sono relativi alla funzionalità dell'attività degli ambulanti e permetterà agli esercenti di individuare con immediatezza i loro spazi anche nel periodo invernale, quando la visibilità e minore e inoltre da parte del comune sarà possibile verificare meglio il rispetto degli spazi assegnati.
In caso di condizioni meteo avverse l'intervento verrà riprogrammato.

