L'enigma di Leonardo in musica con i Prismatico InCanto

Venerdì 19 settembre alle ore 21, il Teatro Le Laudi di Firenze, in via Leonardo da Vinci 2r, sarà il palcoscenico di un evento culturale unico: "Le ali di Leonardo", un concerto che si ispira a un rebus musicale e agli scritti del genio rinascimentale.

L'iniziativa, promossa dall'Istituto Clemente Terni - Associazione di cultura e prassi musicale, vedrà esibirsi il Gruppo Vocale Prismatico InCanto sotto la direzione del certaldese Fabrizio Bartalucci, che ha curato anche i testi dello spettacolo. Nel concerto si esibiranno i soprani Alice Schiasselloni, Hannah-Ruth Devine (che suonerà anche il violino), e Annarita Dallamarca, il mezzosoprano Matilde Leonardi, il tenore Pier Giuseppe Puggioni e il basso Marco Pellegrini. La direzione è affidata a Fabrizio Bartalucci. Sarà presente anche l'attore Giovanni Pruneti, di Castelfiorentino, facente parte de L’Oranona teatro di Certaldo.

Il concerto proporrà un repertorio musicale che spazia da brani di Leonardo da Vinci a composizioni di C. Festa, L. Compère, J. Desprez, R. Lupi e dello stesso Fabrizio Bartalucci.

L'ingresso è libero, offrendo a tutti l'opportunità di assistere a questo affascinante viaggio nel mondo di Leonardo, tra musica e parole.

Prismatico InCanto

L’Istituto Clemente Terni - Associazione di cultura e prassi musicale - è nato, con il beneplacito della Signora Elisa Aragone Terni, nel giugno 2011 per iniziativa di un gruppo di musicisti e persone di cultura che si riconoscono nella figura di Clemente Terni - musicista, storico, compositore, didatta, ‘musico francescano’ - e che in particolare condividono e fanno propria l’idea di Musica come fenomeno espressivo non circoscrivibile al solo ambito estetico, ma come categoria sottesa a tanti aspetti del sapere e della cultura del passato e della contemporaneità. Per questo l’Associazione mira a promuovere in maniera integrata le proprie iniziative - concerti, seminari, incontri, conferenze, attività didattiche - onde far germinare le forze musicali e le idee scaturite dall’insegnamento, dall’esempio e dall’originalità del Maestro Terni.

Il Gruppo vocale Prismatico InCanto è sorto a Livorno nel 2012 per iniziativa di Fabrizio Bartalucci, con il duplice intento di realizzare nuove composizioni per voci sole e far rivivere il repertorio antico. Debutto: 10 aprile 2013, IV Rassegna Internazionale di Musica Contemporanea Suoni Inauditi di Livorno, con brani dedicati a Pavel Florenskij. Del novembre 2013 è la partecipazione al III Concorso Polifonico Internazionale A. Guanti di Matera, in cui vince: il 1° premio, il premio speciale «Antonio Guanti» per l’esecuzione dell’Alleluia gregoriano Adorabo e il premio speciale dell’Associazione Cori della Basilicata per la migliore esecuzione di un brano di autore contemporaneo italiano, ovvero Páter hemôn di F. Bartalucci. I concerti del Gruppo sono caratterizzati da brani rari o in prima esecuzione assoluta. Consueta la partecipazione a Rassegne di musica sacra, contemporanea o barocca. È dell’anno monteverdiano 2017 l’integrale delle Canzonette di Claudio Monteverdi; del 2018 un programma speciale per il centenario della morte di Claude Debussy e della nascita di Clemente Terni; del 2019 invece il lavoro «Muovesi l’amante» da un rebus musicale di Leonardo da Vinci; del 2021 il dantesco «Dietro il mio legno che cantando varca», programma rivisitato in questo 2025 per l’Ente Nazionale G. Boccaccio. Ha inciso il CD In pietra stella.

Fabrizio Bartalucci, compositore e studioso, direttore di coro, organista, didatta, ha condotto i propri studi musicali in maniera interdisciplinare, diplomandosi in Pianoforte, Organo e composizione organistica, Musica corale e direzione di coro, Composizione. Hanno contribuito alla sua formazione: Clemente Terni, Carlo Prosperi, Fernando Sulpizi per la composizione; Nino Pirrotta, Kurt von Fischer, Agostino Ziino per la musicologia e la semiografia; Luigi Agustoni per il canto gregoriano. Predilige la scrittura per voci, perché legata alla Parola. Dopo aver diretto cori da sempre, tra cui dal 1983 al 2015 la Corale Polifonica C. Monteverdi di Castelfiorentino, nel 2012 ha fondato il Gruppo vocale Prismatico InCanto. Dal 1993 insegna al Conservatorio P. Mascagni di Livorno, Istituto dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Ha tenuto corsi di Canto gregoriano presso la Società Italiana per lo Studio del Medioevo Latino. Ha pubblicato, oltre a contributi musicologici su vari argomenti e ad un saggio sugli organi storici della città di Livorno (con la prof.ssa Anna Franca Gronchi), il testo Teoria della musica, simbolo, numero e bellezza (del 2011 la seconda edizione). Fa parte dell’Istituto Clemente Terni, di Firenze, associazione di cultura e prassi musicale. Ha completato il retablo Spagna, opera lasciata incompiuta dal maestro Terni.

Notizie correlate