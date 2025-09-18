Manifestazione per Gaza: il sostegno dei comuni del Chianti fiorentino

Politica e Opinioni Barberino Tavarnelle
Condividi su:
Leggi su mobile

Stop al genocidio. I Comuni dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, Bagno a Ripoli e Impruneta si uniscono al grido di denuncia, dolore e protesta lanciato dalla CGIL TOSCANA contro l’inaccettabile operazione di sterminio che si sta consumando a Gaza. La mobilitazione collettiva, promossa e organizzata per l’intera giornata di venerdì 19 settembre, propone uno sciopero generale in relazione all’intero turno di lavoro.

I Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Bagno a Ripoli e Impruneta esprimono il proprio sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori, alle studentesse e agli studenti che domani, nelle piazze di Firenze (piazza Dalmazia, ore 17.15), Siena (La Lizza, ore 17) e Livorno (piazza del Luogo Pio, ore 10), aderiranno alla manifestazione promossa dalla Cgil Toscana contro la carneficina subita dal popolo palestinese. La mobilitazione vuole testimoniare vicinanza alla popolazione palestinese e alle frange pacifiste israeliane sulla situazione drammatica che sta interessando la Palestina.

I sindaci del Chianti e dell’area fiorentina ancora una volta invitano il Governo italiano e l’Unione Europea a mettere in atto interventi concreti che promuovano il rispetto dei diritti umani in difesa del popolo palestinese.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Barberino Tavarnelle
Attualità
19 Agosto 2025

Stop ai prodotti israeliani nelle farmacie comunali di Barberino Tavarnelle

Anche Barberino Tavarnelle aderisce al boicottaggio economico contro Israele, seguendo l’esempio di Sesto Fiorentino. Nelle farmacie comunali gestite da Farmapesa – a San Donato in Poggio, Sambuca e in via [...]

Toscana
Politica e Opinioni
9 Giugno 2025

REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO su cittadinanza e lavoro: Toscana prima in Italia per affluenza

Domenica 8 e lunedì 9 giugno l'Italia vota per il referendum. Anche in Toscana si va alle urne per i cinque quesiti di cui si è dibattuto molto negli ultimi [...]

San Casciano in Val di Pesa
Politica e Opinioni
3 Maggio 2025

Caso Impruneta, sindaci del Chianti e di area fiorentina: "Solidarietà alla presidente del Consiglio comunale"

"Il dialogo è il principio fondativo del lavoro istituzionale che tutti i consiglieri comunali, afferenti ai gruppi di maggioranza e minoranza, sono chiamati ad affermare e costruire nell’interesse esclusivo della [...]



Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina