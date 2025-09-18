Manifestazione per Gaza: il sostegno dei comuni del Chianti fiorentino

Stop al genocidio. I Comuni dell’Unione comunale del Chianti fiorentino, Bagno a Ripoli e Impruneta si uniscono al grido di denuncia, dolore e protesta lanciato dalla CGIL TOSCANA contro l’inaccettabile operazione di sterminio che si sta consumando a Gaza. La mobilitazione collettiva, promossa e organizzata per l’intera giornata di venerdì 19 settembre, propone uno sciopero generale in relazione all’intero turno di lavoro.

I Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Bagno a Ripoli e Impruneta esprimono il proprio sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori, alle studentesse e agli studenti che domani, nelle piazze di Firenze (piazza Dalmazia, ore 17.15), Siena (La Lizza, ore 17) e Livorno (piazza del Luogo Pio, ore 10), aderiranno alla manifestazione promossa dalla Cgil Toscana contro la carneficina subita dal popolo palestinese. La mobilitazione vuole testimoniare vicinanza alla popolazione palestinese e alle frange pacifiste israeliane sulla situazione drammatica che sta interessando la Palestina.

I sindaci del Chianti e dell’area fiorentina ancora una volta invitano il Governo italiano e l’Unione Europea a mettere in atto interventi concreti che promuovano il rispetto dei diritti umani in difesa del popolo palestinese.

Fonte: Ufficio stampa

