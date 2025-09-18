Tutto pronto per la Mezza Maratona di Empoli il 2 novembre

Attualità Empoli
Il 2 novembre in città anche la 10K e la Cardio Camminata da 3 km con la presenza speciale di Jill Cooper; iscrizioni aperte fino al 30 settembre

Il 2 novembre 2025 Empoli ospiterà un grande evento sportivo: la Mezza Maratona da 21 km, organizzata dalla LINK Fitness Club in collaborazione con Fidal e ASI. Accanto alla gara principale sono in programma anche la 10 km e la Cardio Camminata da 3 km, che vedrà la partecipazione speciale di Jill Cooper come ospite d’eccezione.

La manifestazione sarà sostenuta dagli sponsor Enervit e Joma. Tutti i partecipanti riceveranno una medaglia celebrativa, mentre la conduzione dell’evento sarà affidata a Veronica Bellandi, speaker e professionista molto conosciuta nel panorama sportivo. Le fotografie ufficiali saranno realizzate dall’associazione Regalami un Sorriso Onlus.

Le iscrizioni sono già aperte: fino al 30 settembre sarà possibile usufruire della formula di early booking. Sono inoltre previste condizioni speciali per squadre e gruppi con più di 10 partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito www.halfmarathonempoli.it, contattare gli uffici Fispal al numero 0571 1738236 oppure scrivere a info@halfmarathonempoli.it.

