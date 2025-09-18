Montemurlo, aggressione contro operai in sciopero: l’ANED Toscana denuncia la violenza

Politica e Opinioni Montemurlo
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo quanto accaduto a Seano un anno fa ed a Montemurlo martedì scorso, l'Aned non può restare indifferente e ricorda che la sua voce è sempre stata anche quella
degli Scioperanti del marzo 1944.

In quei giorni migliaia di operai delle aziende pratesi, fiorentine, empolesi scesero in piazza per rivendicare alcuni diritti elementari, quali “Pane, Pace, Lavoro e Libertà”. Oltre 300 furono arrestati dai repubblichini e consegnati nelle mani dei nazisti, l’8 marzo il convoglio partì dalla Stazione di Santa Maria Novella, destinazione Mauthausen.

Nel maggio 1945 soltanto poche decine di loro riuscirono a sopravvivere e fare ritorno alle proprie famiglie. Memori della storia dei nostri Deportati e portatori di quei Valori, le sezioni toscane dell'ANED “Condannano con fermezza questo atto di violenza e intimidazione che ha colpito un Diritto sancito dalla Costituzione e offende la Dignità della Persona.

ANED sezione di Empoli
ANED sezione di Firenze
ANED sezione di Pisa
ANED sezione di Prato

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
6 Settembre 2025

Regionali, Toscana Civica a sostegno di Tomasi: presentati i candidati della lista 'È Ora!'

Toscana Civica, il movimento fondato nel 2020 e guidato da Paolo Moschi, ha annunciato ufficialmente l’appoggio alla candidatura di Alessandro Tomasi alla presidenza della Regione Toscana per il centrodestra. L’annuncio [...]

Prato
Attualità
8 Agosto 2025

Marcinelle, Calamai ricorda il sacrificio del lavoro italiano nel mondo

Erano tutti migranti i 136 minatori italiani che 69 anni anni fa, l’8 agosto 1956, morirono nella miniera di Marcinelle in Belgio, a causa di un incendio. Una data impressa [...]

Toscana
Politica e Opinioni
9 Giugno 2025

REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO su cittadinanza e lavoro: Toscana prima in Italia per affluenza

Domenica 8 e lunedì 9 giugno l'Italia vota per il referendum. Anche in Toscana si va alle urne per i cinque quesiti di cui si è dibattuto molto negli ultimi [...]



Tutte le notizie di Montemurlo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina