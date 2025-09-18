Montemurlo, aggressione contro operai in sciopero: l’ANED Toscana denuncia la violenza

Dopo quanto accaduto a Seano un anno fa ed a Montemurlo martedì scorso, l'Aned non può restare indifferente e ricorda che la sua voce è sempre stata anche quella

degli Scioperanti del marzo 1944.

In quei giorni migliaia di operai delle aziende pratesi, fiorentine, empolesi scesero in piazza per rivendicare alcuni diritti elementari, quali “Pane, Pace, Lavoro e Libertà”. Oltre 300 furono arrestati dai repubblichini e consegnati nelle mani dei nazisti, l’8 marzo il convoglio partì dalla Stazione di Santa Maria Novella, destinazione Mauthausen.

Nel maggio 1945 soltanto poche decine di loro riuscirono a sopravvivere e fare ritorno alle proprie famiglie. Memori della storia dei nostri Deportati e portatori di quei Valori, le sezioni toscane dell'ANED “Condannano con fermezza questo atto di violenza e intimidazione che ha colpito un Diritto sancito dalla Costituzione e offende la Dignità della Persona.

ANED sezione di Empoli

ANED sezione di Firenze

ANED sezione di Pisa

ANED sezione di Prato

