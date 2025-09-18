È morto uno dei feriti nello scontro tra moto a Pisa, aveva 16 anni

Si chiamava Leonardo Renzoni, era pisano e aveva solo 16 anni, ne avrebbe compiuti 17 a fine anno. È la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre, alle porte di Pisa, in uno dei piazzali dell'Ikea. Con la sua moto era finito in un frontale con un altro mezzo a due ruote. Era stato portato in gravi condizioni a Cisanello ma lì ha perso la vita.

Mentre si cerca ancora di capire la dinamica, la polizia municipale pisana è al lavoro per i rilievi. Renzoni non era ancora maggiorenne e studiava al Liceo Dini di Pisa. Non ha mai ripreso conoscenza dopo lo scontro. I suoi amici lo piangono sui social, la comunità pisana è in lutto.