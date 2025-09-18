Museo Remiero, le iniziative per la Giornata dei Piccoli Musei

Domenica 21 settembre si celebra l’ottava edizione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei. I piccoli musei si sono mobilitati per accogliere in questa giornata di festa i propri frequentatori con un regalo che rinsaldi la consuetudine che in un piccolo museo si torna sempre, un piccolo museo non si visita soltanto, si frequenta.

Hai mai avuto in dono un gioco di parole? oppure un dado super colorato? o ancora una carta del famosissimo mazzo del bosco da fiaba? E tutte le pergamene con giochi straordinari da provare e poi rifare una volta tornati a casa? Ti mancano i gessi colorati per tracciare i giochi sulla strada? Non ci sono problemi c’è il piccolo museo che ha pensato anche a questo e potrai averli in dono visitandolo in questa giornata. Ecco come giocavano i bambini quando i paesi erano ancora spazi quasi tutti a loro disposizione, immagini, cartoline e disegni possono ancora farci ricordare e magari anche farci sognare, ma a occhi aperti perché i piccoli musei sono lì a suggerire che anche un solo giorno all’anno si potrebbe ancora provare a liberare le strade delle città e dei paesi per il gioco delle bambine e dei bambini. Tutte queste idee e molte altre sono alcune delle proposte dei Piccoli Musei durante la giornata nazionale del 21 settembre prossimo.

Il Museo Remiero si è organizzato avviando un progetto sui giochi che avrà anche ulteriori sviluppi in collaborazione con l’associazione ProLoco e le compagnie teatrali di Capraia e Limite, intanto con le ricerche attuali ha scoperto giochi ormai dimenticati come “sbarra”, una specie di guardie e ladri che si svolgeva nella piazza principale del borgo sulle rive dell’Arno e che a sentire chi ci ha giocato non aveva fine. Ma oltre a “Sbarra” si proporranno “campana” e la “pista con i tappini” disegnate sul marciapiede davanti al museo e non mancherà nemmeno la possibilità di fare degli origami di barche. Comprese nell’orario prolungato di apertura dalle 10 alle 20, con una pausa dalle 13 alle 15, il museo proporrà visite guidate e la visione dei filmati dell’archivio audiovisivo “Leo Negro”. Ingresso gratuito e al momento del saluto in dono un origami di una barca con la mappa per giocare a “sbarra”, una mappa preziosa perché disegnata da un bambino oramai cresciuto che a “sbarra” ci giocava. L’iniziativa del Museo Remiero ha il patrocinio dell’Amministrazione Comunale ed è realizzata con le molte associazioni che normalmente collaborano con il MuRe. Trovi sulla mappa nel sito dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei ( www.piccolimusei.com) tutti i musei aderenti con le informazioni che ti servono per raggiungerli e partecipare alle iniziative.

