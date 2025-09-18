Nuovo caso di insetti nel pane in più scuole di San Miniato: il Comune si mobilita

L'episodio segue quelli di fine 2024. Il fornitore è diverso dai precedenti, evidenzia l'amministrazione che ha attivato la segnalazione
Questa mattina, 18 settembre, sono stati trovati agenti infestanti in alcune fette di pane distribuite in diverse scuole di San Miniato. A rendere noto l'accaduto che fa seguito agli altri casi registrati lo scorso anno, sempre di insetti rinvenuti nel pane, è il Comune che annuncia di aver immediatamente fatto segnalazione per far partire i controlli.
Un nuovo episodio dopo quelli di fine novembre e dicembre 2024, quando degli insetti vennero ritrovati sempre nel pane consegnato ad alcune scuole. In seguito l'amministrazione applicò penali al fornitore, individuandone uno nuovo. Ora, a due giorni dal rientro in classe, la comunicazione del caso avvenuto in diversi plessi, da La Scala, Ponte a Elsa, San Miniato, La Serra e Ponte a Egola. Al centro delle polemiche sempre il pane ma stavolta, evidenzia il Comune in una nota, "proveniente da un fornitore diverso rispetto al precedente".
Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore alla scuola Matteo Squicciarini hanno fatto sapere che gli uffici competenti hanno provveduto a segnalare l’accaduto all’Asl e ad avviare i controlli interni previsti, attivando immediatamente la procedura non appena ricevuta la comunicazione dell’episodio dai diversi plessi. Il fornitore, il cui contratto è in scadenza ad ottobre, è stato segnalato aggiungono dal Comune che "si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutelare l’ente e prevenire il ripetersi di simili rischi".
