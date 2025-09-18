Nuovo caso di insetti nel pane in più scuole di San Miniato: il Comune si mobilita

Questa mattina, 18 settembre, sono stati trovati agenti infestanti in alcune fette di pane distribuite in diverse scuole di San Miniato. A rendere noto l'accaduto che fa seguito agli altri casi registrati lo scorso anno, sempre di insetti rinvenuti nel pane, è il Comune che annuncia di aver immediatamente fatto segnalazione per far partire i controlli.

Un nuovo episodio dopo quelli di fine novembre e dicembre 2024, quando degli insetti vennero ritrovati sempre nel pane consegnato ad alcune scuole. In seguito l'amministrazione applicò penali al fornitore, individuandone uno nuovo. Ora, a due giorni dal rientro in classe, la comunicazione del caso avvenuto in diversi plessi, da La Scala, Ponte a Elsa, San Miniato, La Serra e Ponte a Egola. Al centro delle polemiche sempre il pane ma stavolta, evidenzia il Comune in una nota, "proveniente da un fornitore diverso rispetto al precedente".

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore alla scuola Matteo Squicciarini hanno fatto sapere che gli uffici competenti hanno provveduto a segnalare l’accaduto all’Asl e ad avviare i controlli interni previsti, attivando immediatamente la procedura non appena ricevuta la comunicazione dell’episodio dai diversi plessi. Il fornitore, il cui contratto è in scadenza ad ottobre, è stato segnalato aggiungono dal Comune che "si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie a tutelare l’ente e prevenire il ripetersi di simili rischi".

