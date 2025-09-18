Prosecco & bomboloncini: la serata USE per conoscere le nuove prime squadre

Prosecco, bomboloncini, Use Rosa Scotti e Use Computer Gross. È in programma domani sera (venerdì) alle 21 la presentazione delle nuove prime squadre femminile e maschile che inizieranno a breve rispettivamente i campionati di serie A2 e serie B. L’appuntamento è al Pala Sammontana. Tutti i giocatori, le giocatrici e lo staff scenderanno in campo per presentarsi ai tifosi.

Non mancheranno un brindisi insieme, i cori trascinanti del Sesto Uomo e tanti momenti per conoscere da vicino i nuovi protagonisti. Un appuntamento da vivere insieme, all’insegna della passione, per la nostra grande famiglia USE.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa