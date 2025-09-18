A Radicondoli arriva la quinta edizione dell’Italian Renault 4 Festival

Attualità
Dal 19 al 21 settembre 2025 la Valdelsa ospita la carovana di Renault 4 tra raduni, mercatini, street food e musica

Anche Radicondoli protagonista della carovana che tante Renault 4 formeranno e dunque dell’Italian Renault 4 Festival che da venerdì 19 settembre 2025 colorerà la Valdelsa, in particolare Casole e Radicondoli.

Sabato 20 settembre, infatti, tutti i partecipanti appassionati di Renault 4 protagonisti del raduno partiranno alla volta del borgo di Radicondoli.

L’evento è arrivato alla quinta edizione. Organizzato da De Marco Parts ha il patrocinio sia del Comune di Casole che del Comune di Radicondoli. Obiettivo, promuovere il territorio e il movimento lento nella natura di questa parte della Toscana, con persone che vogliono scoprire paesaggi, viverli, degustare sapori e apprendere saperi. Dal 19 al 21 settembre 2025, Molino d’Elsa si trasformerà in un paradiso per gli amanti della leggendaria R4. Qui ci saranno anche mercatini dedicati ai ricambi e al vintage, un’area street food che celebra i sapori del territorio e musica dal vivo.

Possono partecipare all’evento tutti i possessori di Renault Classic fino al 1995. L’iscrizione è semplicissima. Basta presentarsi al gazebo iscrizioni e compilare il modulo. L’Italian Renault 4 Festival è un evento completamente gratuito. È prevista una piccola donazione all’associazione “Valle del Sole” per supportare le loro attività sociali che si tengono sul territorio valdelsano.

Gli appassionati partiranno venerdì 19 settembre alle 17, faranno sosta a Radicondoli nel pomeriggio di sabato 20 settembre, dalle 16. Domenica 21 settembre, alle 14, a Casole, cerimonia di premiazione finale e chiusura evento.

Tutte le info e i moduli anche per l’iscrizione sono sul sito https://www.italianrenault4festival.com/.

Fonte: Ufficio stampa

