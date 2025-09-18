Regionali, incontro con Giani e Bonaccini a Empoli

Il presidente della Regione Eugenio Giani, ricandidato al secondo mandato alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, domenica 21 settembre sarà a Empoli, al Chiostro degli Agostiniani, insieme a Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico. Un incontro aperto al pubblico, un momento di confronto per parlare della Toscana del futuro. Ci saranno, ovviamente, anche Brenda Barnini e Giacomo Cucini, candidati al Consiglio regionale nel collegio Firenze 3.

E per i candidati dell’Empolese Valdelsa tanti gli impegni in agenda: domani, venerdì 19 settembre, entrambi saranno la mattina dalle 10.00 al mercato settimanale di Montaione e la sera alle 20.00 alla cena di raccolta fondi per RE.SO, alla Vela Margherita Hack di Avane.

Barnini alle 21.30 parteciperà all’incontro organizzato dal Centro Co.Me.Te e coordinato dalla dottoressa Conny Leporatti “Dalla comunità educante all’educazione di comunità: sfide della Toscana per una scuola che cambia”.

Cucini alle 21.30 interverrà a una diretta Facebook e Instragram con l’onorevole Arturo Scotto, imbarcato sulla Global Sumud Flotilla.

Sabato 20 settembre Barnini la mattina sarà al mercato settimanale di Montelupo Fiorentino, mentre Cucini alle 10 alla fiera della salute di Certaldo, alle 16 a Fucecchio alla Festa dello sport a Limite sull’Ano.

Alla Festa de l’Unità di Montespertoli alle 21.30 si parla di Toscana 2030 con i candidati al Consiglio regionale del collegio Firenze 3, che comprende tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa, Brenda Barnini e Giacomo Cucini.

A moderare il dibattito sarà Ottavia Viti, segretaria dei Giovani democratici Empolese Valdelsa e assessora del Comune di Montespertoli.

Domenica 21 settembre la mattina entrambi i candidati In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, saranno al convegno "Tutti i Colori dell’Alzheimer", organizzato dalla cooperativa Colori. Alle 15.00 come detto sopra incontro con Giani e Bonaccini.

Alle 18 Barnini e Cucini parteciperanno all’incontro “Cultura e turismo motori per la crescita” in piazza Guido Masi a Vinci. Cucini sarà poi a cena alla sagra della nana a Marcignana.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa