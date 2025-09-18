Riammessa la lista civica "È ora!" a sostegno di Tomasi: "Accolto il ricorso"

È stata ufficialmente riammessa nel collegio di Pistoia la lista civica "È ora!" per Tomasi presidente, a sostegno di Alessandro Tomasi candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana. A comunicarlo è il comitato promotore, dopo il ricorso all'Ufficio elettorale regionale presentato martedì, che esprime soddisfazione: "Il nostro progetto civico ha raccolto 11 mila firme in tutta la Toscana e in tutti i collegi. Abbiamo superato un primo scoglio non facile. Forti delle nostre ragioni e certi del nostro buon operato, nel rispetto della giustizia sovrana, abbiamo presentato un ricorso che è stato accolto. È una notizia positiva per noi e per la democrazia in Toscana". "Ora – aggiungono – ripartiamo più carichi di prima, consapevoli che la Toscana deve cambiare rotta e consapevoli che la nostra Lista civica è pronta a raccogliere e a dare voce a tutti i delusi".

