Sciopero Cgil "Per Gaza", il sostegno dall'Unione Empolese Valdelsa

Venerdì 19 settembre è stato indetto uno sciopero dal sindacato Cgil in tutta Italia in solidarietà alla popolazione palestinese.

Sostenendo lo sciopero generale di Venerdì prossimo, i Comuni dell'Unione Circondario Empolese Valdelsa sono a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti che venerdì prossimo scenderanno in piazza nella giornata di mobilitazione regionale promossa dalla Cgil contro il massacro del popolo palestinese.

Interpretando la delega alla Pace dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, il sindaco di Gambassi Terme Sergio Marzocchi condivide a nome dei Comuni della zona l’iniziativa della CGIL. Come riportato ancora in una nota dell'Unione, per il delegato la mobilitazione che avverrà venerdì prossimo servirà a testimoniare una netta vicinanza alla popolazione palestinese e alle frange pacifiste israeliane sulla situazione drammatica, inumana, che si sta consumando in Palestina. Dovrà anche significare un coinvolgimento degli enti locali per far pressione sul governo nazionale e sull’Unione Europea per promuovere politiche di rispetto dei diritti umani del popolo Palestinese e, magari, cercare di riportare Israele nell’ambito del rispetto del più elementare diritto internazionale.

