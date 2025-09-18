Sciopero Cgil "Per Gaza", il sostegno dall'Unione Empolese Valdelsa

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Sostegno dagli 11 Comuni alla mobilitazione di venerdì 19 settembre

Venerdì 19 settembre è stato indetto uno sciopero dal sindacato Cgil in tutta Italia in solidarietà alla popolazione palestinese.

Sostenendo lo sciopero generale di Venerdì prossimo, i Comuni dell'Unione Circondario Empolese Valdelsa sono a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti che venerdì prossimo scenderanno in piazza nella giornata di mobilitazione regionale promossa dalla Cgil contro il massacro del popolo palestinese.

Interpretando la delega alla Pace dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, il sindaco di Gambassi Terme Sergio Marzocchi condivide a nome dei Comuni della zona l’iniziativa della CGIL. Come riportato ancora in una nota dell'Unione, per il delegato la mobilitazione che avverrà venerdì prossimo servirà a testimoniare una netta vicinanza alla popolazione palestinese e alle frange pacifiste israeliane sulla situazione drammatica, inumana, che si sta consumando in Palestina. Dovrà anche significare un coinvolgimento degli enti locali per far pressione sul governo nazionale e sull’Unione Europea per promuovere politiche di rispetto dei diritti umani del popolo Palestinese e, magari, cercare di riportare Israele nell’ambito del rispetto del più elementare diritto internazionale.

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Attualità
18 Settembre 2025

Torna la Festa dello Sport a Castelfranco: 13 discipline da provare

Per sabato prossimo a Castelfranco di Sotto il comune e la Uisp hanno organizzato dalle 15, la seconda edizione della Festa dello sport. La manifestazione, a cui hanno aderito 16 [...]

Firenze
Attualità
18 Settembre 2025

Firenze, deviazioni del trasporto urbano venerdì 19 settembre per il corteo ‘Per Gaza’

Autolinee Toscane informa che domani, venerdì 19 settembre, in occasione di una manifestazione con corteo che si svolgerà nel centro di Firenze, a partire dalle ore 17:15 circa e fino [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
18 Settembre 2025

Tutto pronto al borgo di Marti per la 30esima edizione di Martinfiera

Trent’anni fa nasceva una delle feste diventata un appuntamento fisso del calendario montopolese e non solo: Martinfiera. Da domani, venerdì 19 settembre il borgo di Marti si animerà con musica, [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina