Sciopero generale CGIL in Toscana 'Per Gaza': "Quello che accade nella striscia è senza precedenti"

“Per Gaza”: la Cgil, alla luce degli ultimi eventi in corso nella Striscia, ha indetto a livello nazionale una giornata di mobilitazione, venerdì 19 settembre, con modalità che possono variare da regione a regione.

In Toscana è in programma uno sciopero generale per l’intero turno di lavoro, con tre manifestazioni regionali. A Firenze (a cui parteciperà anche l'empolese-valdelsa) corteo con ritrovo ore 17:15 in piazza Dalmazia, a Livorno corteo con ritrovo ore 10 in piazza del Luogo Pio, a Siena corteo con ritrovo ore 17 alla Lizza.

Dice la Cgil: “Pensiamo che sia di una gravità senza precedenti quello che sta succedendo, pensiamo che quel massacro e quella vera e propria deportazione del popolo palestinese vadano assolutamente fermati. Inoltre, a livello mondiale questa logica di forza e di riarmo è un pericolo vero per i diritti di tutte le persone, non possiamo non mobilitarci, non possiamo stare fermi, c’è una grande spinta dai lavoratori e dalla società civile, siamo certi che la Toscana, terra di solidarietà e pace, saprà rispondere adeguatamente. Dove non c’è umanità non ci può essere giustizia sociale, democrazia, libertà”.

Prevista ampia partecipazione anche dall'empolese-valdelsa. Visto il poco tempo organizzativo non previsti pullman ma sarà possibile raggiungere il concentramento in Piazza Dalmazia con treno (fermandosi alla stazione Firenze-Rifredi) macchina e tramvia (fermata Vittorio Emanuele II)

La Cgil precisa che la mobilitazione del 19 settembre si inserisce “nel rispetto delle norme di legge che ci sono, quindi tutti i settori che sono coinvolti dalla Legge 146, visti i tempi, non saranno coinvolti”. La Flc Cgil invita a indossare un fiocco nero in scuole, atenei, enti di ricerca, accademie e conservatori della Toscana.

Gli obiettivi della Cgil sono “creare corridoi umanitari, per mettere in sicurezza la popolazione civile, per sostenere e garantire tutte le missioni umanitarie che sono in corso, compreso Global Sumud Flotilla e, allo stesso tempo, chiediamo che i governi, a partire dal nostro ma non solo, compresa l’Europa, sospendano ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma questa guerra e questo massacro verso Gaza, compreso l’obiettivo dichiarato del governo Netanyahu di arrivare all’occupazione della Cisgiordania ed è necessario mettere in campo tutte le azioni per rimuovere l’embargo, per riconoscere lo Stato di Palestina e chiediamo che tutti i governi e tutte le istituzioni internazionali si adoperino per fermare quello che sta succedendo fino ad arrivare ad una vera e propria convocazione di una conferenza di pace sotto l’egida dell’ONU”.

Fonte: Segreteria Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze