Sicurezza, territorio, sanità: i temi di Cordone, candidato con la Lega

Marco Cordone (Candidato alle Regionali del suddetto Collegio Elettorale FIRENZE 3 'EMPOLESE VALDELSA' per la LEGA SALVINI TOSCANA), presente lo scorso lunedì 15 settembre alla presentazione dei candidati del Collegio elettorale insieme al Vicesegretario Federale ed Europarlamentare della Lega Salvini Premier, Roberto Vannacci e sostenitore della candidatura di Alessandro Tomasi a Presidente della Regione Toscana, è stato presente ieri 17 settembre all'iniziativa su Sicurezza e Libertà - Autonomia e Tradizione, svoltasi a Fucecchio. Cordone, fondatore della Lega nell'Empolese Valdelsa è secondo il Carroccio locale il candidato del territorio, un vero leghista, un cittadino come gli altri prestato alla politica 'un politico tra la gente '. Numerose sono state le persone che si sono avvicinate alla postazione leghista per avere uno scambio di idee con Marco Cordone. Tema principale, la Sicurezza ma anche altri argomenti come una migliore gestione delle prestazioni sanitarie, la Difesa del suolo di competenza regionale con nello specifico, un piano che riguardi la situazione idrogeologica del territorio di Fucecchio,Cerreto Guidi. Focalizzando il tema della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini, il candidato leghista alle Regionali può parlarne a ragion veduta essendo figlio di una vittima della criminalità che purtroppo ha vissuto certi problemi sulla propria pelle, portando avanti tante battaglie nel territorio, notoria quella che fece a Firenze negli anni'90 per istituire la figura del Vigile di quartiere e ricevendo a suo tempo anche delle minacce di morte. 'Non c'è Libertà senza Sicurezza' è lo slogan di Cordone per la Campagna Elettorale.-

Marco Cordone (Candidato alle Regionali della Lega Salvini Toscana - Popolo della Famiglia nel Collegio FIRENZE 3 'EMPOLESE VALDELSA)

Notizie correlate