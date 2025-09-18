Torna la Festa dello Sport a Castelfranco: 13 discipline da provare

Per sabato prossimo a Castelfranco di Sotto il comune e la Uisp hanno organizzato dalle 15, la seconda edizione della Festa dello sport. La manifestazione, a cui hanno aderito 16 società, che rappresenteranno 13 discipline sportive, si svolgerà nel complesso Osvaldo Martini di Castelfranco di Sotto, nella zona a vocazione sportiva del paese. Una giornata di promozione dello sport che per il comune di Castelfranco è stata curata dall'assessore Davide Bartoli e dal sindaco di Fabio Mini. Mini ha sottolineato l'importanza che svolgono le varie società sportive, che permettono a Castelfranco di avere un'ampia gamma di offerta sugli sport praticabili e che spesso, non solo assolvono alla loro funzione sportiva, ma sono anche un baluardo sociale per far crescere i giovani in ambienti sani.

L'assessore Davide Bartoli invece ha sottolineato il grande lavoro che ha fatto la Uisp per organizzare questo evento, in cui ha coinvolto moltissime società sportive. Inoltre Bartoli ha sottolineato che lo sport è il primo presidio per una vita sana e quindi è bene praticarlo fin da piccoli, per crescere sani e con un buono stile di vita.

La giornata di sport e festa è rivolta principalmente ai bambini e alle loro famiglie, in generale ai giovani che vogliano valutare o scegliere di praticare una o più discipline.

Quest'anno c'è anche una novità: la tessera dello sportivo. I partecipanti all'ingresso riceveranno una tessera che ogni volta che proveranno una disciplina verrà timbrata. Per chi arriva ad avere un numero congruo di timbri poi è previsto un gadget della manifestazione.

Le uniche rappresentanze sportive, che non potranno essere provate in loco ovviamente sono quella delle società di nuovo e sport acquatici in genere, che però saranno presenti con i loro stand per promuovere la loro attività.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto