Tramvia, revocata l'adesione di USB Lavoro Privato e Cub Trasporti allo sciopero del 22

GEST informa che, per la giornata di lunedì 22 settembre 2025, è stata revocata l’adesione di USB Lavoro Privato e CUB Trasporti agli scioperi nazionali generali di 24 ore, indetti per tutti i settori pubblici e privati.

Le agitazioni erano state proclamate separatamente: una da CUB – Confederazione Unitaria di Base, ADL Varese – Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori di Varese e SGB – Sindacato Generale di Base, l’altra da USB – Unione Sindacale di Base.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i nostri canali social: Telegram: https://t.me/tramviagest e X: https://twitter.com/TramviaGEST

