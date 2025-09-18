Una giornata di pulizia straordinaria a San Casciano

Con un gesto di cura simbolico e concreto allo stesso tempo che mira a rendere protagoniste le nuove generazioni “Puliamo il Mondo”, la campagna di sensibilizzazione collettiva torna a realizzare i propri obiettivi di rispetto per l’ambiente e promozione della sostenibilità nel territorio San Casciano in Val di Pesa. L’iniziativa, che unisce i volontari e le volontarie di tutto il mondo nell’intento di ripulire, conservare, valorizzare i territori propone un’azione di clean up straordinaria in due spazi pubblici del capoluogo nella giornata di sabato 20 settembre.

Ad organizzare la mobilitazione collettiva sono il Comune e la Pro Loco di San Casciano, in collaborazione con Parte Guelfa e la Consulta dei Giovani, che invitano cittadini e associazioni a prendere parte all’appuntamento articolato in due sessioni. La prima azione di volontariato è volta a liberare dai rifiuti i giardini di piazza della Repubblica (ore 10.30), la seconda si propone di pulire l’area del Parco del Policrosalus alle ore 16 con il supporto degli atleti e delle atlete della società Basket San Casciano Asd.

Per l’assessore all’Ambiente attivarsi in maniera responsabile, ognuno con il proprio contributo, per rendere più puliti e vivibili i luoghi che la comunità frequenta, in cui i giovani crescono e coltivano passioni e attività motorie e sportive, è il modo migliore per riappropriarsi degli spazi pubblici, rispettare consapevolmente il bene comune, salvaguardare e custodire il patrimonio ambientale che è la ‘casa naturale’ di tutti i sancascianesi.

L’iniziativa “Puliamo il Mondo”, nata nel 1993 grazie all’impegno di Legambiente e della collaborazione delle associazioni e delle comunità locali, è l’edizione italiana di Clean Up The World.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa

Notizie correlate