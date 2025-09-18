Una luce per Gaza, fiaccolata a Scandicci la Palestina

"Una luce per Gaza". Questo il titolo della fiaccolata in sostegno del popolo palestinese che si terrà a Scandicci la sera di venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 20,30. La manifestazione è organizzata da Anpi Scandicci, con il patrocinio del Comune di Scandicci. Il corteo partirà da piazza Matteotti per poi raggiungere piazzale della Resistenza.

"Per il cessate il fuoco immediato – spiegano gli organizzatori -, per l'aiuto alla popolazione civile, per il rispetto del diritto internazionale, per la sospensione di ogni accordo commerciale con Israele". Alla manifestazione è prevista la presenza di esponenti politici dell'amministrazione comunale, che tuttavia non interverranno pubblicamente, per evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione nel rispetto della fase elettorale in corso.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

